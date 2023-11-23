Фото дня: в эти выходные определится чемпион MotoGP
Франческо Баньяя из заводской Ducati на 21 очко опережает Хорхе Мартина, выступающего на мотоцикле той же марки в составе сателлита Pramac. Отрыв велик, но за уик-энд можно заработать 37 баллов. Кому достанется титул, решится в субботу и воскресенье на Гран При Валенсии
Хорхе Мартин, Pramac Racing, Франческо Баньяя, Ducati Team
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Хорхе Мартин, Pramac Racing, Франческо Баньяя, Ducati Team
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Хорхе Мартин, Pramac Racing, Франческо Баньяя, Ducati Team
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
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