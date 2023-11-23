MotoGP Гран При Валенсии
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Фото дня: в эти выходные определится чемпион MotoGP

Франческо Баньяя из заводской Ducati на 21 очко опережает Хорхе Мартина, выступающего на мотоцикле той же марки в составе сателлита Pramac. Отрыв велик, но за уик-энд можно заработать 37 баллов. Кому достанется титул, решится в субботу и воскресенье на Гран При Валенсии

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Претенденты на титул чемпиона MotoGP: Франческо Баньяя, Ducati Team, Хорхе Мартин, Pramac Racing
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Хорхе Мартин, Pramac Racing, Франческо Баньяя, Ducati Team

Хорхе Мартин, Pramac Racing, Франческо Баньяя, Ducati Team
1 - 3

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Хорхе Мартин, Pramac Racing, Франческо Баньяя, Ducati Team

Хорхе Мартин, Pramac Racing, Франческо Баньяя, Ducati Team
2 - 3

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Хорхе Мартин, Pramac Racing, Франческо Баньяя, Ducati Team

Хорхе Мартин, Pramac Racing, Франческо Баньяя, Ducati Team
3 - 3

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

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