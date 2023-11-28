Фото дня: Марк Маркес впервые проехал на мотоцикле Ducati
На тестах в Валенсии испанец начал работу в составе своей новой команды Gresini
После 11 лет выступлений и шести титулов в премьер-классе Марк Маркес прервал сотрудничество с Honda, чтобы начать новую страницу карьеры. В 2012 году на точно таких же тестах в Валенсии после завершения сезона испанский гонщик – в то время юный чемпион Moto2 – впервые проехал на Honda топовой категории, и с тех пор хранил верность этой марке.
Но неудачи японского производителя затянулись, сам Марк прошел через череду тяжелых травм – и в итоге решил сделать резкий поворот в своей карьере.
Свои первые тесты с Ducati он провел, как сообщили источники, на бывшем мотоцикле Жоана Зарко из Pramac в спецификации 2023 года. При этом по контракту с Honda Марк пока не имеет права общаться с репортерами.
Из его бригады в команду Gresini смог перейти только шинный инженер Хави Ортис – таково было требование Ducati. Новым гоночным инженером Марка стал Фрэнки Каршеди, который прежде работал с Фабио Ди Джаннантонио.
Также на тестах в Валенсии Лука Марини начал работу с Honda, Жоан Зарко – с LCR, а Франко Морбиделли сменил Yamaha на Pramac Ducati.
Кроме того, Алекс Ринс впервые проехал на Yamaha, новичок Педро Акоста присоединился к Tech3 GasGas, а Ди Джаннантонио – к VR46.
Марк Маркес, Gresini Racing MotoGP
Фотограф: Льюис Дункан
Марк Маркес, Gresini Racing MotoGP
Фотограф: Льюис Дункан
Марк Маркес, Gresini Racing MotoGP
Фотограф: Льюис Дункан
Марк Маркес, Gresini Racing MotoGP
Фотограф: Льюис Дункан
Мотоцикл Марка Маркеса, Gresini Racing MotoGP
Фотограф: Льюис Дункан
Мотоцикл Марка Маркеса, Gresini Racing MotoGP
Фотограф: Герман Гарсия Казанова
Мотоцикл Марка Маркеса, Gresini Racing MotoGP
Фотограф: Герман Гарсия Казанова
Механик убирает наклейку с именем Марка Маркеса с грузовика команды Repsol Honda
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Галерея: авария в Валенсии, которая сделала Баньяю чемпионом MotoGP
Галерея: авария в Валенсии, которая сделала Баньяю чемпионом MotoGP Галерея: авария в Валенсии, которая сделала Баньяю чемпионом MotoGP
Итоговое положение в общем зачете MotoGP
Итоговое положение в общем зачете MotoGP Итоговое положение в общем зачете MotoGP
Стартовая решетка Гран При Валенсии MotoGP (обновлено)
Стартовая решетка Гран При Валенсии MotoGP (обновлено) Стартовая решетка Гран При Валенсии MotoGP (обновлено)
Самое важное:
Формула 1 сделала обязательным дополнительное охлаждение кокпитов
Формула 1 сделала обязательным дополнительное охлаждение кокпитов Формула 1 сделала обязательным дополнительное охлаждение кокпитов
Окон стал быстрейшим на финальных тестах Ф1 2023 года
Окон стал быстрейшим на финальных тестах Ф1 2023 года Окон стал быстрейшим на финальных тестах Ф1 2023 года
«Прямота – это хорошо, но не всегда». Брандл дал совет Ферстаппену
«Прямота – это хорошо, но не всегда». Брандл дал совет Ферстаппену «Прямота – это хорошо, но не всегда». Брандл дал совет Ферстаппену
Фото дня: Марк Маркес впервые проехал на мотоцикле Ducati
Фото дня: Марк Маркес впервые проехал на мотоцикле Ducati Фото дня: Марк Маркес впервые проехал на мотоцикле Ducati
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.