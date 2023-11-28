Фото дня: Марк Маркес впервые проехал на мотоцикле Ducati

После 11 лет выступлений и шести титулов в премьер-классе Марк Маркес прервал сотрудничество с Honda, чтобы начать новую страницу карьеры. В 2012 году на точно таких же тестах в Валенсии после завершения сезона испанский гонщик – в то время юный чемпион Moto2 – впервые проехал на Honda топовой категории, и с тех пор хранил верность этой марке.

Но неудачи японского производителя затянулись, сам Марк прошел через череду тяжелых травм – и в итоге решил сделать резкий поворот в своей карьере.

Свои первые тесты с Ducati он провел, как сообщили источники, на бывшем мотоцикле Жоана Зарко из Pramac в спецификации 2023 года. При этом по контракту с Honda Марк пока не имеет права общаться с репортерами.

Из его бригады в команду Gresini смог перейти только шинный инженер Хави Ортис – таково было требование Ducati. Новым гоночным инженером Марка стал Фрэнки Каршеди, который прежде работал с Фабио Ди Джаннантонио.

Также на тестах в Валенсии Лука Марини начал работу с Honda, Жоан Зарко – с LCR, а Франко Морбиделли сменил Yamaha на Pramac Ducati.

Кроме того, Алекс Ринс впервые проехал на Yamaha, новичок Педро Акоста присоединился к Tech3 GasGas, а Ди Джаннантонио – к VR46.