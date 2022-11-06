Фото дня: Баньяя vs. Куартараро

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Соперники даже столкнулись в споре за позицию, но смогли продолжить борьбу. Куартараро взял верх в их споре по ходу финальной гонки, но Баньяя стал лучшим по итогам всего сезона.

Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing, Франческо Баньяя, Ducati Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images