Фото дня: Баньяя vs. Куартараро
В финале сезона MotoGP в Валенсии в споре за титул сошлись достойные соперники – Фабио Куартараро на Yamaha и Франческо Баньяя на Ducati
Соперники даже столкнулись в споре за позицию, но смогли продолжить борьбу. Куартараро взял верх в их споре по ходу финальной гонки, но Баньяя стал лучшим по итогам всего сезона.
Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing, Франческо Баньяя, Ducati Team
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
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