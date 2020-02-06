FIM отложила решение по допинговому делу Янноне

В анализах Андреа Янноне, взятых на прошлогоднем этапе MotoGP в Малайзии, были обнаружены запрещенные вещества, и 17 декабря стало известно о приостановке действия его гоночной лицензии.

Янноне попросил провести анализ пробы Б, и ее результат на допинг тоже оказался положительным, что FIM подтвердила в заявлении, выпущенном во вторник после судебного заседания. Однако отстранение Янноне от гонок остается временным, поскольку по его делу еще не вынесено окончательного решения.

«Разбирательство будет продолжаться до тех пор, пока Международный дисциплинарный суд не вынесет решения, – гласит документ. – Андреа Янноне временно отстранен от участия в соревнованиях по мотоциклетному спорту и связанной с ними деятельности до дальнейшего уведомления.

Согласно Антидопинговому кодексу FIM и Всемирному антидопинговому кодексу, FIM не может предоставить какую-либо дополнительную информацию в настоящее время».

По данным итальянских СМИ, окончательный вердикт будет вынесен не ранее чем через 10 дней.

Защита Янноне основывается на результатах анализов образцов волос, в которых следов запрещенных веществ обнаружено не было.

Поскольку отстранение остается в силе, Янноне не сможет участвовать в первой сессии предсезонных тестов MotoGP на «Сепанге» на этой неделе.

Ожидается, что тест-пилот Брэдли Смит заменит итальянца и будет работать на тестах вместе с Алешом Эспаргаро. По ходу обкатки новых байков Aprilia также прибегла к услугам экс-гонщика мирового Супербайка Лоренцо Савадори.

Первая гонка нового сезона пройдет в Катаре 8 марта. Посмотреть ее вы сможете на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».