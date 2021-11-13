Феномен Росси. Каким мы запомним главную звезду MotoGP

Летнее объявление Валентино Росси об уходе из MotoGP не стало сенсацией. Оно было ожидаемым и неизбежным. Гонщик мог уйти уже в прошлом году или остаться еще на сезон – это уже ничего не изменило бы.

Но даже если последние годы карьеры великого итальянца и вышли не особенно выразительными, его феномен и потрясающее наследие в любом случае занимают особое место в мировой спортивной летописи.

Кумир, не ставший рекордсменом

Валентино часто называют самым успешным мотогонщиком в истории, хотя, строго говоря, это не так. Легендарный Джакомо Агостини полвека назад завоевал еще больше титулов – однако зачем-то сделал это во времена до изобретения фейсбука и инстаграма (и такая спешка не лучшим образом сказалась на его популярности в наши дни).

А вот Валентино Росси стал для MotoGP ровно таким же символом, как Михаэль Шумахер для Формулы 1. Пройдя за невероятные 26 сезонов путь от смешного вихрастого мальчишки, готового на смешные и даже хулиганские выходки, до степенного босса собственной гоночной империи (называть ее лишь командой было бы слишком легкомысленно), Доктор Росси сделал свое имя синонимом спорта.

Вообще говоря, будь отец гонщика Грациано чуть побогаче, вся эта история могла бы пойти по другому пути. Когда юному Вале было пять лет, Росси-старший – сам выступавший в чемпионате мира и побеждавший в зачете 250сс – решил приобщить сына к гонкам. Но его супруга и мама будущего чемпиона Стефания настрого запретила сажать малыша на минибайк, так как это занятие казалось ей слишком опасным.

Потому первое время Росси-младший гонялся в картинге и, надо сказать, подавал там очень серьезные надежды. Затем некоторое время совмещал выступления на двух и четырех колесах – но в какой-то момент вопрос бюджета встал ребром, и на семейном совете решено было сосредоточиться на мотогонках, так как картинг был ощутимо дороже.

Легенда гласит, что выступления Валентино в 125-кубовом зачете чемпионата Италии начались с конфуза: во время дебютного уик-энда он упал спустя несколько сотен метров после первого выезда из боксов. Но сложности не остановили Росси, который продолжил выступления, постепенно пополняя коллекцию побед и титулов.

Валентино Росси, Petronas Yamaha SRT Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Само по себе описание достижений итальянца за последние четверть века едва ли представляет интерес – к тому же, оно заняло бы слишком много места из-за необходимости перечислять десятки выигранных Гран При.

Важнее другое – помимо невероятной скорости, нацеленности на победу и умения ехать быстро на любой технике итальянец был очень ярок в том, что сопровождало и окружало гонки. Его костюмы, парики и выходки на подиуме не меньше красивых гонок привлекали к MotoGP внимание даже тех, кто прежде не интересовался спортом.

На радость фанатам и беду конкурентам

Фирменный желто-лимонный цвет и номер 46, который гонщик использовал по ходу всей карьеры, объединили множество болельщиков, которые следовали за своим кумиром по трассам чемпионата.

«Думаю, мое отличие от других знаменитых гонщиков состоит в том, что мне по какой-то причине удалось заинтересовать множество людей мотоциклетными гонками, – объяснил сам Росси. – Без меня, особенно в Италии, мало кто знал о MotoGP. В первой части карьеры я делал что-то такое, что воздействовало на эмоции обычных людей, и я очень горд этим».

Выступая за Honda, первый же сезон в премьер-классе Росси закончил вторым – а затем трижды подряд завоевал титул. Казалось бы, столь продуктивное сотрудничество надо продолжать – но Валентино перешел в Yamaha. Многие говорили, что этим он хоронит свою карьеру, так как молодая команда до того не смогла привести к титулу ни одного из своих гонщиков. Но первый же сезон с Yamaha стал для Росси чемпионским.

Следующий, 2005 год, начался гонкой в Хересе. На последнем круге Валентино и лидер Honda Сете Жибернау мчались параллельными курсами. В финальном повороте Росси оттолкнул соперника и поехал к линии финиша. Весь паддок замер в ожидании решения судей. Но те не стали наказывать Валентино. Ситуация была спорной – но, безусловно, в этом эпизоде арбитры подспудно учитывали и популярность итальянского чемпиона, и заработанный им авторитет.

В итоге сезон оказался для итальянца триумфальным: в 11-ти первых Гран При Валентино одержал 9 побед, после чего завоевал пятый титул подряд.

Борьба Сете Жибернау (Honda) и Валентино Росси (Yamaha) на ГП Испании 2005 года Фото: Gauloises Fortuna Racing

Росси никогда не был ангелом. Хуже всех пришлось Максу Бьяджи, его первому серьезному сопернику – Доктор буквально изводил соотечественника многочисленными выходками, зачастую не вполне приличными.

К слову, а почему Доктор? На этот вопрос ни сам гонщик, ни его отец, несмотря на многочисленные вопросы, так и не дали четкого ответа. Считается, что причина проста: на Апеннинах такое обращение является принятым выражением уважения к человеку. Впрочем, сам Вале любит шутку о том, что его фамилию, очень распространенную в стране, почему-то особенно часто можно встретить именно на дверях медицинских кабинетов.

Менялись соперники, а повзрослевший Росси продолжал пополнять коллекцию кубков. Ники Хейдену и Кейси Стоунеру удалось прервать серию титулов итальянца, но тот вернулся на вершину и еще дважды стал сильнейшим за рулем Yamaha. На тот момент MotoGP смело можно было назвать чемпионатом Валентино – он стал синонимом спорта в такой же мере, как Себастьен Лёб в ралли или Михаэль Шумахер в Ф1.

Отказал Ferrari и не вытянул Ducati

К слову, имя Шумахера неспроста появилось в этой истории. В 2006 году, если бы судьбе было угодно, немец вполне мог стать партнером Росси по команде – речь, разумеется, о Ferrari в Больших Призах. Доктор провел нескольких серий зимних тестов – и стало ясно, что он вовсе не разучился пилотировать технику на четырех колесах. Скудерия сделала предложение выступать в ее составе.

По свидетельству тех, кто близок к гонщику, Валентино и его отец предельно серьезно размышляли, что выбрать. И в итоге после нескольких месяцев все же решили остаться в MotoGP, подписав новый контракт – байк Yamaha явно требовало улучшения, и эта работа привлекала Росси.

При этом он периодически стартовал в раллийных гонках и соревнованиях GT, но это происходило параллельно с главной программой, делалось в первую очередь ради удовольствия ради и никак не тянуло на серьезную историю.

В 2009 году на этапе в Ассене Росси одержал свою 100-ю победу в MotoGP Фото: Yamaha Motor Racing

Принято говорить, что сложно покорить вершину и еще сложнее удержаться на ней. Но перед теми избранными, кто справился и с тем, и с другим, неизбежно встает новая задача.

Двигаясь от победы к победе в своем чемпионате, каждый из признанных фаворитов неизбежно должен отвечать сам себе на очень сложный вопрос: оставаться и дальше в привычных условиях и продолжать бить рекорды по числу всего подряд – или выйти из зоны комфорта и сменить команду, чтобы с ней попробовать добиться успеха.

Мы не вправе упрекать кого-то за сделанный выбор. Но Росси оказался одним из тех, кто решился на риск. Ранее он уже сменил Honda на Yamaha – а теперь договорился о переходе в Ducati. Это произошло вскоре после того, как он упал на тренировке в Муджелло, повредил ногу, надолго выбыл из строя и фактически потерял сезон-2010.

Кто-то считает, что Росси погнался за большими деньгами, но куда больше похожа на правду версия о том, что гонщиком двигали амбиции: за всю историю MotoGP никому не удавалось выигрывать чемпионат с тремя разными марками. К тому же, всех прежних побед Валентино добился на японской технике, а теперь получал шанс выиграть на итальянской.

Увы, за два года в Ducati он так и не покорил вершину подиума. Байк Desmosedici оказался слишком норовистым и совершенно не подходил стилю Доктора. В тот момент сам Росси был на пике формы, сомнений в его мотивации тоже быть не могло. Но уровень команды десять лет назад был очень далек от нынешнего.

Валентино Росси, Ducati Team, Гран При Арагона 2011 года Фото: Crescent Suzuki

В первом сезоне за Борно-Панигале Валентино всего раз финишировал в тройке. Во втором – еще два. Возможно, останься гонщик в проекте – еще через пару лет из всей этой истории что-то и начало бы получаться. Но он вновь принял решение о переходе – и вернулся в Yamaha.

Итальянец против испанцев

Вот только команда была уже не той, из которой Росси уходил два года назад. Его бывший напарник Хорхе Лоренсо – их отношения и прежде были не самыми простыми – за короткое время вырос в нового лидера Yamaha, завоевав два чемпионских титула. Кроме того, в MotoGP появился новый феномен по имени Марк Маркес.

Для Доктора новое сражение стало принципиальным. Он должен был переиграть одного испанца внутри команды, а другого – в споре за титул. И, забегая вперед, сделал это, вот только в разных сезонах.

2014-й принес Росси перевес над Лоренсо, но оба уступили Маркесу. А следующий год запомнился потрясающей схваткой партнеров по Yamaha за чемпионский титул. Вале и Хорхе были достойны друг друга по ходу всего чемпионата, обмениваясь победами.

На предпоследней гонке в Малайзии Доктор сошелся на трассе в дуэли с Маркесом за третье место. Оба не любят вспоминать ту историю – но среди болельщиков есть устойчивое мнение, что Марк решил помочь своему соотечественнику Лоренсо стать чемпионом, а потому стремился помешать Росси.

Тому не хватило терпения – и Доктор пнул Honda соперника ногой, после чего тот рухнул на асфальт. В отличие от давней истории с Жибернау, судьи не оставили поступок Валентино без внимания: ему сохранили третье место на «Сепанге», но на решающем этапе в Валенсии он должен был стартовать последним.

Сама по себе та гонка вышла для Росси потрясающей: с 25-го места он за три круга поднялся на девятое, а вскоре был уже четвертым. Но Лоренсо, которого, не атакуя, прикрывали сзади и Маркес, и его партнер по Honda Дани Педроса, доехал до финиша победителем и получил титул

Валентино Росси и Хорхе Лоренсо, Yamaha Factory Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Так Росси не стал восьмикратным чемпионом. После этого у Валентино больше не было подобной возможности: начался неизбежный путь вниз, результаты стали медленно, но неуклонно падать. Он по-прежнему оставался великим чемпионом и испытывал удовольствие от гонок, но – тут можно провести аналогию с Кими Райкконеном – угнаться за молодыми соперниками становилось все сложнее.

Как легенда стала аутсайдером

Росси не сдавался: в 2016-м он с двумя победами закончил сезон на втором месте, в 2017-м победил в голландском Ассене, в 2018-м шесть раз поднялся на подиум. За этим последовал резкий спад.

«Я чувствовал, что в 2018-м был силен и быстр, – рассказал гонщик. – Да, я не побеждал, но завершил сезон третьим, пять или шесть раз был на подиуме. При этом ощущал свою силу. Но затем что-то изменилось. Нам пришлось настраивать мотоцикл и работать с ним совершенно иначе.

Для меня очень важна работа задка, при этом он должен быть жестким. Я предпочитал такой подход на протяжении всей карьеры, но в последнее время из-за этого стали очень сильно изнашиваться шины.

Так что нам приходилось искать варианты, как сделать задок более мягким, а также не столь резко работать с шиной. Но мне из-за этого стало намного сложнее. Я больше не могу извлекать выгоду из своего стиля управления…»

Валентино Росси, Petronas Yamaha SRT Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Против чемпиона сыграла новая спецификация шин Michelin. Они стали более мягкими, и именно это не позволило Валентино выступать на прежнем уровне. Yamaha тоже растеряла форму…

Росси со своей стороны пытался повлиять на ситуацию. После сложного 2019-го он отказался от услуг многолетнего главы своей гоночной бригады Сильвано Гальбузеры и предпочел начать работу с новичком Давидом Муньосом – надеясь, что его свежий взгляд поможет изменить ситуацию к лучшему.

И хотя поначалу казалось, что дела пошли на лад, подиум на втором этапе в залитом солнцем Хересе так и остался единственным в сезоне. А в конце года итальянец еще и подхватил коронавирус.

По итогам сезона-2020 Yamaha не смогла предложить своей звезде продолжение выступлений в заводской команде. Сменивший Доктора Фабио Куартараро наглядно показал, что этот шаг был верным. Другой вопрос, что этот момент самому Росси было бы неплохо использовать, чтобы завершить карьеру. Но желание выходить на старт перевесило, и мы получили блеклый сезон в составе сателлита SRT с редкими финишами в десятке, который едва ли хоть кто-то вообще захочет вспоминать в будущем.

Неизменный предстартовый ритуал Валентино Росси Фото: Yamaha Motor Racing

Многие считают, что Валентино стоило повесить шлем на гвоздь еще пару лет назад. Это и правда очень странно – видеть гоночную легенду в хвосте пелотона. Если в прошлом сезоне Росси хотя бы время от времени претендовал на подиум, то в 2021-м реальный шанс на такой исход был только в Шпильберге, когда под конец дистанции хлынул ливень.

Будь та гонка всего на пару кругов короче, Росси бы завоевал свой 200-й призовой кубок в премьер-классе, а его поклонники получили бы шикарный прощальный подарок. Но история, как известно, не знает сослагательного наклонения.

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Конечно, сохраняется вероятность, что финал сезона, который пройдет в Валенсии в предстоящий уик-энд, станет той самой рождественской историей, которая завершится большим успехом и поставит красивую точку в карьере великого мотогонщика. Но в действительности это не так и важно – сама эта карьера настолько масштабна и уникальна, что в любом случае занимает особое место в истории спорта.

Как и всякая звездная история, она состоит не только из успехов. Есть в ней и дерзкие выходки во времена противостояния с Бьяжди, и стена, которую представители Росси возвели в боксах в 2008 году (чтобы не делиться информацией о работе шин с молодым Лоренсо), и уже описанная история с Маркесом, и многое другое.

Но именно так и должно быть у любой яркой и неординарной личности, именно такие истории и привлекают болельщиков, показывая спортмена не безупречным небожителем, а живым человеком.

Валентино Росси, Petronas Yamaha SRT, Лука Марини, Esponsorama Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Неотъемлемой частью наследия Росси остается его Академия VR46. Основанная в 2014-м для поддержки юных итальянских талантов, она отлично выполняет эту функцию. Двое воспитанников Академии, Франко Морбиделли и Франческо Баньяя, стали чемпионами Moto2 и уже добились побед в премьер-классе.

До топовой категории добрался и сводный брат Валентино Лука Марини, а в будущем сезоне четвертым выпускником Академии в MotoGP станет Марко Беццекки. Это значит, что «птенцы гнезда Росси» составят уже практически пятую часть пелотона.

К этому надо добавить, что и сама VR46 теперь будет официально выступать в главном классе. Это будет уже не совместный проект с Avintia, как в нынешнем году, а полностью самостоятельный коллектив. Интересно, что он станет сателлитом Ducati – не потому ли, что у Доктора остался небольшой должок перед этой компанией, и теперь ту старую историю неплохо бы довести до логического завершения?

И сколько бы чванливые европейцы не морщили свои носы по поводу (пока не подтвержденных официально) саудовских спонсоров VR46, в действительности внимание со стороны богатых арабов лишний раз иллюстрирует, что Росси является фигурой поистине мирового значения.

Валентино Росси, Petronas Yamaha SRT Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Возможно, в чем-то даже хорошо, что Валентино не ушел из спорта на пике карьеры. Победитель 85 Гран При и обладатель семи титулов (115 и девяти, если считать все классы) не бросил своих многочисленных поклонников, а понемногу отошел в тень, оставив поле битвы своим молодым соперникам.

Два десятилетия уроженец небольшого городка Урбино и резидент собственной виллы близ Тавульи оставался символом мотогонок. Только тех, с кем он соперничал на трассах за время выступлений, насчитывается несколько сотен, а на подиум вместе с ним поднималось более полусотни гонщиков.

Теперь мы сможем увидеть Росси-босса команды. Это будет уже совсем другая история, исход которой предсказать не так и просто. А вот для гонщика в фирменном желто-лимонным шлеме и его мотоцикла под номером 46 предстоящий Гран При станет прощальным…

Валентино Росси, Petronas Yamaha SRT Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Увидеть Гран При Валенсии в прямом эфиры вы сможете 13-14 ноября на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».