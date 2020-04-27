Фабрики Ducati и Aprilia возобновляют работу

Италия, где базируются компании Ducati и Aprilia, стала одной из стран, сильно пострадавших от эпидемии коронавируса: считается, что на сегодняшний день заболело около 300 000 человек, а умерло – почти 30 000. В связи с этим в течение почти полутора месяцев в стране действуют весьма жесткие карантинные меры. Однако в последние дни власти начали постепенное ослабление режима – и благодаря этому в ближайшую неделю должно возобновиться производство и на фабриках знаменитых мотопроизводителей.

Работа на заводе Ducati в Борго Панигале возобновилась сегодня. Сборка мотоциклов будет организована в две смены, каждая из которых будет длиться семь часов. При этом сотрудники многих департаментов (продаж, маркетинга, финансов и т.д.) продолжат работать дистанционно. Инженеры также пока остаются дома – а вот сотрудники, занимающиеся проведением испытаний, получили разрешение приезжать на фабрику.

На производстве введены достаточно строгие меры безопасности – включая необходимость постоянно носить защитные маски. Схема защиты здоровья сотрудников позаимствована у китайских производств концерна Volkswagen (в который входит марка Ducati).

Завод Aprilia в Ноале начнет работу 4 мая. При этом обе итальянских компании тщательно согласовали сроки возобновления производства, количество сотрудников и режим работы с властями Италии и профсоюзами.

Напомним, что в связи с эпидемией начало сезона MotoGP отложено на несколько месяцев. Пилоты принимают участие только в виртуальных гонках, прямые трансляции которых можно смотреть на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Там же в прямом эфире будут показаны квалификации и гонки всех этапов, когда сезон все-таки начнется.