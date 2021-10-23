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MotoGP / Гран При Мизано Избранное

Каковы шансы Куартараро выиграть чемпионат в этот уик-энд

Автор:
, редактор MotoGP, Motorsport.com (Франция)

Имя нового чемпиона MotoGP мы можем узнать уже на следующем этапе в Мизано

Каковы шансы Куартараро выиграть чемпионат в этот уик-энд

На предстоящем Гран При Эмилли-Романьи может досрочно решиться судьба чемпионского титула. Этап пройдет 22-24 октября. За три гонки до конца сезона француз Фабио Куартараро лидирует с преимуществом в 52 очка и имеет большие шансы стать новым чемпионом уже в ближайший уик-энд.

На предыдущем Гран При Америк из борьбы за титул выбыли действующий чемпион Хоан Мир, а также Джек Миллер и Жоан Зарко. Таким образом единственным теоретическим соперником Куартараро остается Франческо Баньяя. В пользу Баньяи говорит тот факт, что именно он прошлый раз одержал победу в Мизано. С другой стороны, Куартараро – единственный гонщик в чемпионате, кто заработал очки во всех 15 прошедших этапах.

Борьба в личном зачете MotoGP в сезоне 2021:

Этап Лидер общего зачета Преимущество по очкам
#1 ГП Катара Маверик Виньялес 5
#2 ГП Дохи Жоан Зарко 4
#3 ГП Португалии Фабио Куартараро 15
#4 ГП Испании Франческо Баньяя 2
#5 ГП Франции Фабио Куартараро 1
#6 ГП Италии Фабио Куартараро 24
#7 ГП Каталонии Фабио Куартараро 14
#8 ГП Германии Фабио Куартараро 22
#9 Голландский ТТ Фабио Куартараро 34
#10 ГП Штирии Фабио Куартараро 40
#11 ГП Австрии Фабио Куартараро 47
#12 ГП Великобритании Фабио Куартараро 65
#13 ГП Арагона Фабио Куартараро 53
#14 ГП Сан-Марино Фабио Куартараро 48
#15 ГП Америк Фабио Куартараро 52

Чтобы у Баньяи остался хоть какой-то шанс на победу, ему нужно, чтобы Куартараро хотя бы иногда финишировал вне очковой зоны. Как уже было сказано, такого в этом сезоне еще ни разу не случалось. Более того, даже в Гран при Испании, где француз выступал с травмой, он финишировал 13-м и заработал три очка.

Борьба Куартараро и Баньяя по ходу сезона

Позиция Гонщик Очки Qatar Qatar Portugal Spain France Italy Spain Germany Netherlands Austria Austria United Kingdom Spain San Marino United States Italy Portugal Spain
1 France Фабио Куартараро 254 11/5 25/1 25/1 3/13 16/3 25/1 10/6 16/3 25/1 16/3 9/7 25/1 8/8 20/2 20/2 - - -
2 Italy Франческо Баньяя 202 16/3 10/6 20/2 20/2 13/4 - 9/7 11/5 10/6 5/11 20/2 2/14 25/1 25/1 16/3 - - -

Более того, для Баньяи мало выиграть все три оставшиеся гонки, ему важно, чтобы Куартараро не финишировал вторым, так как пока у француза больше финишей на втором месте, нежели у итальянца. Иными словами, в случае трех побед Баньяи, он лишь сравняется с Куартараро по числу первых мест в сезоне, уступив французу по числу вторых мест на подиуме.

Чтобы досрочно стать чемпионом в Мизано, Куартараро должен уехать оттуда с преимуществом минимум в 51 очко. Иными словами, если Баньяя не отыграет у француза хотя бы три очка или если Куартараро не проиграет ему более двух очков – титул будет в кармане гонщика заводской команды Yamaha.

Вот все варианты досрочной победы Куартараро в чемпионате MotoGP:

  • Куартараро победит, в независимости от результата Баньяи

  • Финиширует вторым, но впереди Баньяи

  • Станет третьим, а Баньяя не выше четвертого места

  • Станет четвертым, а Баньяя пятым или хуже

  • Станет пятым, а Баньяя четвертым или хуже

  • Станет шестым, а Баньяя пятым или хуже

  • Станет седьмым, а Баньяя пятым или хуже

  • Станет восьмым, а Баньяя шестым или хуже

  • Станет девятым, а Баньяя седьмым или хуже

  • Станет десятым, а Баньяя восьмым иди хуже

  • Станет 11-м, а Баньяя девятым или хуже

  • Станет 12-м, а Баньяя десятым или хуже

  • Станет 13-м, а Баньяя 11-м или хуже

  • Станет 14-м, а Баньяя 12-м или хуже

  • Станет 15-м, а Баньяя 13-м или уже

  • При любом раскладе если Баньяя финиширует ниже 13-го места

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Узнать сможет ли Куартараро действительно стать чемпионом досрочно вы сможете посмотрев гонку MotoGP в Мизано в прямом эфире на видеоплатформе и телеканале «Моторспорт.ТВ».

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