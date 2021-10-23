Каковы шансы Куартараро выиграть чемпионат в этот уик-энд
Имя нового чемпиона MotoGP мы можем узнать уже на следующем этапе в Мизано
На предстоящем Гран При Эмилли-Романьи может досрочно решиться судьба чемпионского титула. Этап пройдет 22-24 октября. За три гонки до конца сезона француз Фабио Куартараро лидирует с преимуществом в 52 очка и имеет большие шансы стать новым чемпионом уже в ближайший уик-энд.
На предыдущем Гран При Америк из борьбы за титул выбыли действующий чемпион Хоан Мир, а также Джек Миллер и Жоан Зарко. Таким образом единственным теоретическим соперником Куартараро остается Франческо Баньяя. В пользу Баньяи говорит тот факт, что именно он прошлый раз одержал победу в Мизано. С другой стороны, Куартараро – единственный гонщик в чемпионате, кто заработал очки во всех 15 прошедших этапах.
Борьба в личном зачете MotoGP в сезоне 2021:
|Этап
|Лидер общего зачета
|Преимущество по очкам
|#1 ГП Катара
|Маверик Виньялес
|5
|#2 ГП Дохи
|Жоан Зарко
|4
|#3 ГП Португалии
|Фабио Куартараро
|15
|#4 ГП Испании
|Франческо Баньяя
|2
|#5 ГП Франции
|Фабио Куартараро
|1
|#6 ГП Италии
|Фабио Куартараро
|24
|#7 ГП Каталонии
|Фабио Куартараро
|14
|#8 ГП Германии
|Фабио Куартараро
|22
|#9 Голландский ТТ
|Фабио Куартараро
|34
|#10 ГП Штирии
|Фабио Куартараро
|40
|#11 ГП Австрии
|Фабио Куартараро
|47
|#12 ГП Великобритании
|Фабио Куартараро
|65
|#13 ГП Арагона
|Фабио Куартараро
|53
|#14 ГП Сан-Марино
|Фабио Куартараро
|48
|#15 ГП Америк
|Фабио Куартараро
|52
Чтобы у Баньяи остался хоть какой-то шанс на победу, ему нужно, чтобы Куартараро хотя бы иногда финишировал вне очковой зоны. Как уже было сказано, такого в этом сезоне еще ни разу не случалось. Более того, даже в Гран при Испании, где француз выступал с травмой, он финишировал 13-м и заработал три очка.
Борьба Куартараро и Баньяя по ходу сезона
|Позиция
|Гонщик
|Очки
|1
|Фабио Куартараро
|254
|11/5
|25/1
|25/1
|3/13
|16/3
|25/1
|10/6
|16/3
|25/1
|16/3
|9/7
|25/1
|8/8
|20/2
|20/2
|-
|-
|-
|2
|Франческо Баньяя
|202
|16/3
|10/6
|20/2
|20/2
|13/4
|-
|9/7
|11/5
|10/6
|5/11
|20/2
|2/14
|25/1
|25/1
|16/3
|-
|-
|-
Более того, для Баньяи мало выиграть все три оставшиеся гонки, ему важно, чтобы Куартараро не финишировал вторым, так как пока у француза больше финишей на втором месте, нежели у итальянца. Иными словами, в случае трех побед Баньяи, он лишь сравняется с Куартараро по числу первых мест в сезоне, уступив французу по числу вторых мест на подиуме.
Чтобы досрочно стать чемпионом в Мизано, Куартараро должен уехать оттуда с преимуществом минимум в 51 очко. Иными словами, если Баньяя не отыграет у француза хотя бы три очка или если Куартараро не проиграет ему более двух очков – титул будет в кармане гонщика заводской команды Yamaha.
Вот все варианты досрочной победы Куартараро в чемпионате MotoGP:
-
Куартараро победит, в независимости от результата Баньяи
-
Финиширует вторым, но впереди Баньяи
-
Станет третьим, а Баньяя не выше четвертого места
-
Станет четвертым, а Баньяя пятым или хуже
-
Станет пятым, а Баньяя четвертым или хуже
-
Станет шестым, а Баньяя пятым или хуже
-
Станет седьмым, а Баньяя пятым или хуже
-
Станет восьмым, а Баньяя шестым или хуже
-
Станет девятым, а Баньяя седьмым или хуже
-
Станет десятым, а Баньяя восьмым иди хуже
-
Станет 11-м, а Баньяя девятым или хуже
-
Станет 12-м, а Баньяя десятым или хуже
-
Станет 13-м, а Баньяя 11-м или хуже
-
Станет 14-м, а Баньяя 12-м или хуже
-
Станет 15-м, а Баньяя 13-м или уже
-
При любом раскладе если Баньяя финиширует ниже 13-го места
Узнать сможет ли Куартараро действительно стать чемпионом досрочно вы сможете посмотрев гонку MotoGP в Мизано в прямом эфире на видеоплатформе и телеканале «Моторспорт.ТВ».
Читайте также:
Предыдущая новость
На серию смертей в мотогонках ответили: повысили минимальный возраст
Следующая новость
Баньяя на поуле, Куартараро провел худшую квалификацию MotoGP в карьере