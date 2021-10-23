Каковы шансы Куартараро выиграть чемпионат в этот уик-энд

На предстоящем Гран При Эмилли-Романьи может досрочно решиться судьба чемпионского титула. Этап пройдет 22-24 октября. За три гонки до конца сезона француз Фабио Куартараро лидирует с преимуществом в 52 очка и имеет большие шансы стать новым чемпионом уже в ближайший уик-энд.

На предыдущем Гран При Америк из борьбы за титул выбыли действующий чемпион Хоан Мир, а также Джек Миллер и Жоан Зарко. Таким образом единственным теоретическим соперником Куартараро остается Франческо Баньяя. В пользу Баньяи говорит тот факт, что именно он прошлый раз одержал победу в Мизано. С другой стороны, Куартараро – единственный гонщик в чемпионате, кто заработал очки во всех 15 прошедших этапах.

Борьба в личном зачете MotoGP в сезоне 2021:

Этап Лидер общего зачета Преимущество по очкам #1 ГП Катара Маверик Виньялес 5 #2 ГП Дохи Жоан Зарко 4 #3 ГП Португалии Фабио Куартараро 15 #4 ГП Испании Франческо Баньяя 2 #5 ГП Франции Фабио Куартараро 1 #6 ГП Италии Фабио Куартараро 24 #7 ГП Каталонии Фабио Куартараро 14 #8 ГП Германии Фабио Куартараро 22 #9 Голландский ТТ Фабио Куартараро 34 #10 ГП Штирии Фабио Куартараро 40 #11 ГП Австрии Фабио Куартараро 47 #12 ГП Великобритании Фабио Куартараро 65 #13 ГП Арагона Фабио Куартараро 53 #14 ГП Сан-Марино Фабио Куартараро 48 #15 ГП Америк Фабио Куартараро 52

Чтобы у Баньяи остался хоть какой-то шанс на победу, ему нужно, чтобы Куартараро хотя бы иногда финишировал вне очковой зоны. Как уже было сказано, такого в этом сезоне еще ни разу не случалось. Более того, даже в Гран при Испании, где француз выступал с травмой, он финишировал 13-м и заработал три очка.

Борьба Куартараро и Баньяя по ходу сезона

Позиция Гонщик Очки 1 Фабио Куартараро 254 11 /5 25 /1 25 /1 3 /13 16 /3 25 /1 10 /6 16 /3 25 /1 16 /3 9 /7 25 /1 8 /8 20 /2 20 /2 - - - 2 Франческо Баньяя 202 16 /3 10 /6 20 /2 20 /2 13 /4 - 9 /7 11 /5 10 /6 5 /11 20 /2 2 /14 25 /1 25 /1 16 /3 - - -

Более того, для Баньяи мало выиграть все три оставшиеся гонки, ему важно, чтобы Куартараро не финишировал вторым, так как пока у француза больше финишей на втором месте, нежели у итальянца. Иными словами, в случае трех побед Баньяи, он лишь сравняется с Куартараро по числу первых мест в сезоне, уступив французу по числу вторых мест на подиуме.

Чтобы досрочно стать чемпионом в Мизано, Куартараро должен уехать оттуда с преимуществом минимум в 51 очко. Иными словами, если Баньяя не отыграет у француза хотя бы три очка или если Куартараро не проиграет ему более двух очков – титул будет в кармане гонщика заводской команды Yamaha.

Вот все варианты досрочной победы Куартараро в чемпионате MotoGP:

Куартараро победит, в независимости от результата Баньяи

Финиширует вторым, но впереди Баньяи

Станет третьим, а Баньяя не выше четвертого места

Станет четвертым, а Баньяя пятым или хуже

Станет пятым, а Баньяя четвертым или хуже

Станет шестым, а Баньяя пятым или хуже

Станет седьмым, а Баньяя пятым или хуже

Станет восьмым, а Баньяя шестым или хуже

Станет девятым, а Баньяя седьмым или хуже

Станет десятым, а Баньяя восьмым иди хуже

Станет 11-м, а Баньяя девятым или хуже

Станет 12-м, а Баньяя десятым или хуже

Станет 13-м, а Баньяя 11-м или хуже

Станет 14-м, а Баньяя 12-м или хуже

Станет 15-м, а Баньяя 13-м или уже

При любом раскладе если Баньяя финиширует ниже 13-го места

Узнать сможет ли Куартараро действительно стать чемпионом досрочно вы сможете посмотрев гонку MotoGP в Мизано в прямом эфире на видеоплатформе и телеканале «Моторспорт.ТВ».