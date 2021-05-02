Квалификация Гран При Испании принесла Франко Морбиделли, выступающему в составе команды Petronas Yamaha SRT, первый в этом сезоне старт с первого ряда. В трех первых гонках сезона действующий вице-чемпион выступил не слишком удачно – и сейчас занимает лишь 11-е место в общем зачете. По словам итальянца, добиться прогресса в квалификации ему удалось во многом благодаря новому подходу к настройке мотоцикла и управлению им.

«Я люблю управлять мотоциклом, который максимально стабилен в поворотах и позволяет ехать очень чисто, – рассказал гонщик журналистам вечером в субботу. – На этой неделе я попробовал более животную, что ли, манеру езды. Мы позволили мотоциклу быть более нервным и дерганым – в этой ситуации приходится больше полагаться на инстинкты, но при этом байк может ехать весьма быстро. И, к счастью, у меня получилось пилотировать, не допуская серьезных ошибок и показывая стабильные времена на круге».

Впрочем, однажды по ходу квалификации Морбиделли был весьма близок к падению: в 13-м повороте одна из шин заскользила в момент, когда угол наклона мотоцикла составил 68 градусов.

«Это был серьезный момент, – вспомнил Мобриделли. – Я предполагал, что нечто подобное может случиться, так как тормозил очень поздно, в самый последний момент. Так что, я был готов к такому развитию событий и смог вытянуть мотоцикл так, как это порой делает Марк Маркес. Что сказать – такие вещи случаются, когда ты едешь на пределе».

Сможет ли Морбиделли сохранить место в первой тройке и завоевать первый в этом сезоне подиум – покажет прямая трансляция гонки на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ», которая начнется в 14:25.