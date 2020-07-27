Действующий контракт Валентино Росси истекает в конце этого года, и только от самого девятикратного чемпиона мира зависит, будет ли он продолжать выступления. Если итальянец, которому сейчас 41 год, захочет остаться в MotoGP, для него зарезервировано место в клиентской команде Yamaha – SRT.

Однако Гран При Испании, давший старт новому чемпионату мира в Хересе, сложился для Росси крайне неудачно – весь уик-энд гонщику не хватало сцепления и ресурса шин, и в итоге он занимал в воскресенье лишь десятое место, когда отказал мотор его байка.

Как признался сам Валентино, после такого выступления он пришел к мысли, что продолжать карьеру, возможно, не имеет смысла. Однако «Доктор» передумал уже через неделю, когда финишировал в Гран При Андалусии на той же трассе третьим.

«Прошлая неделя принесла сплошное разочарование, – признался он после гонки. – И не только она, но и большая часть 2019 года, не считая пары подиумов в начале сезона.

У меня постоянно была одна и та же проблема. Иногда дела шли совсем скверно, иногда чуть лучше, но гонки я проводил плохо.

Но мы не сдавались, и в этот раз с самого пятничного утра все складывалось чуть иначе. Уже с третьего круга ощущения были заметно лучше: от байка, от его поведения в поворотах. Он лучше подходил моему стилю. Нам еще предстоит много работы, но мы смогли добиться улучшения.

Результаты прошлой недели были настолько слабыми, что я задумался о том, не стал ли слишком стар: «***, только не это»».

Он добавил: «После таких гонок, как на прошлой неделе – или в Валенсии и Арагоне [в 2019-м], где у нас ничего не получалось, – мы просто смотрели друг на друга в гараже и не находили слов.

У всех была одна мысль: «А может, лучше оставаться дома?». Но мы уже приняли решение выступать дальше, и я начинал волноваться, так как чувствовал, что не получаю удовольствие. Езда на байке больше не радовала меня.

Особенно досадным было то, что одна и та же проблема сохранялась настолько долго».

Отвечая на вопрос Motorsport.com, доводилось ли ему испытывать схожие чувства прежде, Росси сказал: «Да, когда я выступал за Ducati в 2011 и 2012 годах, то не был уверен, что существующий уровень позволит мне продолжать. Но мне повезло – Yamaha возродила меня и подарила еще десять лет карьеры.

Такое бывает со всеми. Когда байк не отвечает твоим пожеланиям, и не выходит добиваться результата, то проще простого прийти к мысли, что твое время на исходе, особенно если ты не молод. Так что этот подиум очень важен для всех нас».

Сезон MotoGP продолжится 7-9 августа в Чехии. Уик-энд в полном объеме можно будет увидеть на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».