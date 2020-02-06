Росси: Это я уговорил Yamaha взять Лоренсо тест-пилотом

Лоренсо дебютировал в топовой категории чемпионата мира в составе Yamaha и выступал за этого производителя на протяжении девяти сезонов. завоевав три титула. Однако затем испанец предпочел уйти в Ducati, а оттуда в Honda. Не выиграв в новых командах ни одной гонки, Хорхе в итоге остался без места в пелотоне и вернулся в Yamaha на роль тест-пилота.

Он уже работал с новым байком M1 на предсезонной сессии в Малайзии и отметил, что тот по-прежнему идеально подходит его стилю. Несмотря на то, что в годы совместных выступлений за Yamaha с Валентино Росси отношения двух чемпионов мира не были безоблачными, в четверг по ходу презентации на «Сепанге» итальянский гонщик признался, что это он поспособствовал возвращению в команду бывшего напарника.

«Я считаю Хорхе идеальным вариантом для нас, – сказал Росси. – Именно по этому я активно уговаривал Лина [Джарвиса, главу команды] и Yamaha поговорить с ним. Думаю, это был умный шаг.

Понимаю, что у кого-то возникали сомнения, ведь в прошлом году у Хорхе было множество проблем в Honda. Но я повторял им, что он точно сможет проездить на M1 один день и будет быстр. И в итоге ему действительно понравился первый день.

А для нас это важно, так как сейчас в MotoGP очень важна сильная тестовая бригада, она собирает данные и все остальное. Нужен хороший гонщик, быстрый, способный ставить для нас [основных гонщиков] хорошие ориентиры.

Полагаю, его появление позволит быстрее улучшать мотоцикл».

Маверик Виньялес. одержавший в 2019-м две победы в Гран При, добавил: «Для меня это особенно важно, так как мы с Хорхе практически соседи, мы говорим на одном языке и почти одинаково управляем байком. Так что работать с ним очень просто.

Кроме того, на этом мотоцикле он был чемпионом, и знает, что для этого нужно. Все эти годы [после ухода Лоренсо] мы не были достаточно конкурентоспособны, чтобы претендовать на титул, так что его помощь даст команде понимание того, чего нам не хватает».

Первая гонка нового сезона MotoGP пройдет в Катаре 8 марта. Следить за развитием событий вы сможете на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».