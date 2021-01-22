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MotoGP / Новость

Этап на «Игоре» окончательно исключили из календаря MotoGP

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Этап на «Игоре» окончательно исключили из календаря MotoGP
Автор:
Перевод: Александр Кабановский, Ответственный редактор

Российский этап потерял статус резервного на 2021 год – это следует из обновленной версии гонок предстоящего сезона

Вслед за своими коллегами из WEC устроители чемпионата MotoGP представили в пятницу обновленный календарь. В нем появилась вторая гонка в Катаре и этап в Алгарве, тогда как у отечественных болельщиков отобрали последнюю надежду увидеть Марка Маркеса сотоварищи в Ленинградской области. 

В ноябре, представляя список Гран При на 2021 год, промоутеры изначально создали список резервных гонок, которые могли прийти на замену в случае необходимости. Опыт сезона-2020 показал, что такая практика будет далеко не лишней.   

После этого из-за продолжающейся пандемии MotoGP пришлось отменить тесты в Малайзии, а затем провести большое совещание для внесения корректив в календарь. 

В итоге вместо того, чтобы переносить Гран При Катара с 28 на 21 марта, было принято противоположное решение: провести на трассе «Лосаил» два уик-энда, назначив второй на 4 апреля. Таким образом, MotoGP начнет сезон в один день с Формулой 1 – да еще в одном регионе и в одно время.

Кроме того, 18 апреля состоится Гран При Португалии в Портимане. Гонки в Аргентине и США, напротив, переведены в статус отложенных из-за карантинных ограничений. 

Остальные даты остались неизменными, при этом из календаря исключен летний этап, место которого не было определено после отказа чешских организаторов. Именно его, как ожидалось, мог занять Гран При России на «Игоре».

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Календарь MotoGP на 2021 год

Дата Место/трасса
28 марта Qatar «Лосаил»
4 апреля Qatar «Лосаил»
18 апреля Portugal Алгарве
2 мая Spain Херес
16 мая France Ле-Ман
30 мая Italy Муджелло
6 июня Spain Барселона
20 июня Germany «Заксенринг»
27 июня Netherlands Ассен
11 июля Finland «Кюмиринг»
15 августа Austria «Ред Булл Ринг»
29 августа United Kingdom Сильверстоун
12 сентября Spain Арагон
19 сентября San Marino Мизано
3 октября Japan Мотеги
10 октября Thailand Бурирам
24 октября Australia Филлип-Айленд
31 октября Malaysia «Сепанг»
14 ноября Spain Валенсия
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Об этой статье

Серия MotoGP
Автор Льюис Дункан

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