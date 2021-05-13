Этап MotoGP в Муджелло пройдет без зрителей

Автодром в Муджелло вернется в календарь MotoGP после годичной паузы, однако соревнования в последний уик-энд мая пройдут без зрителей.

Решение об этом было принято после консультаций с местными властями. 22 апреля вступил в силу местный закон, регулирующий порядок массовых мероприятий, который продлил действующее в стране особое положение до 31 июля.

Несмотря на попытки найти выход, организаторы Гран При Италии вынуждены были объявить, что этап 28-30 мая пройдет при пустых трибунх.

Впрочем, за всеми событиями в Муджелло, а равно и Гран При Франции в Ле-Мане в предстоящий уик-энд, поклонники MotoGP смогут в прямом эфире следить на телеканале и видеоплатфоме «Моторспорт.ТВ».