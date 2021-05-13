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MotoGP / Гран При Италии Новости

Этап MotoGP в Муджелло пройдет без зрителей

Автор:
, Ответственный редактор

Представители тосканской трассы объявили, что болельщики не смогут попасть на трибуны из-за коронавирусных ограничений

Этап MotoGP в Муджелло пройдет без зрителей

Автодром в Муджелло вернется в календарь MotoGP после годичной паузы, однако соревнования в последний уик-энд мая пройдут без зрителей. 

Решение об этом было принято после консультаций с местными властями. 22 апреля вступил в силу местный закон, регулирующий порядок массовых мероприятий, который продлил действующее в стране особое положение до 31 июля. 

Несмотря на попытки найти выход, организаторы Гран При Италии вынуждены были объявить, что этап 28-30 мая пройдет при пустых трибунх.

Впрочем, за всеми событиями в Муджелло, а равно и Гран При Франции в Ле-Мане в предстоящий уик-энд, поклонники MotoGP смогут в прямом эфире следить на телеканале и видеоплатфоме «Моторспорт.ТВ».

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Довициозо не собирается выступать в 2021 году по wild card

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Италии
Местонахождение Муджелло
Автор Александр Кабановский

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