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Этап MotoGP в Муджелло пройдет без зрителей
Автор: Александр Кабановский , Ответственный редактор
Представители тосканской трассы объявили, что болельщики не смогут попасть на трибуны из-за коронавирусных ограничений
Автодром в Муджелло вернется в календарь MotoGP после годичной паузы, однако соревнования в последний уик-энд мая пройдут без зрителей.
Решение об этом было принято после консультаций с местными властями. 22 апреля вступил в силу местный закон, регулирующий порядок массовых мероприятий, который продлил действующее в стране особое положение до 31 июля.
Несмотря на попытки найти выход, организаторы Гран При Италии вынуждены были объявить, что этап 28-30 мая пройдет при пустых трибунх.
Впрочем, за всеми событиями в Муджелло, а равно и Гран При Франции в Ле-Мане в предстоящий уик-энд, поклонники MotoGP смогут в прямом эфире следить на телеканале и видеоплатфоме «Моторспорт.ТВ».
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Италии
|Местонахождение
|Муджелло
|Автор
|Александр Кабановский
Этап MotoGP в Муджелло пройдет без зрителей
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