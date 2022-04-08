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MotoGP / Гран При Америк Новости

Эспаргаро заговорил о новом контракте после дебютной победы с Aprilia

Победитель Гран При Аргентины уверен, что теперь заслуживает большего

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Эспаргаро заговорил о новом контракте после дебютной победы с Aprilia
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Долгое время после возвращения в топ-класс мотогонок команда Aprilia не могла бороться с лидерами и оставалась аутсайдером. Таковым вынужден был быть и их гонщик Алеш Эспаргаро. Однако в этом сезоне Aprilia, похоже, создала успешный мотоцикл.

В двух первых гонках Эспаргаро заработал очки, а в третей одержал первую для себя и для команды победу в MotoGP, а также возглавил турнирную таблицу.

Однако самому Алешу Эспаргаро уже 32 года, а это возраст, в котором карьера многих гонщиков начинает клониться к завершению. Но испанец не просто не собирается уходить в конце сезона, но и ожидает, что команда подпишет с ним новый двухлетный контракт на лучших условиях.

«Я хочу остаться еще на два года, это будет справедливо, – заявил Эспаргаро накануне этапа в Остине. – Я долго не мог попасть в десятку лучших гонщиков, а теперь я являюсь одним из быстрейших на трассе и хочу собрать свою долю славы.

Я еще не начинал говорить с Aprilia о новом контракте, но думаю они оценят мой вклад в то, чего мы достигли. И предложат контракт, которого я заслужил. Я думаю, в этом сезоне нас ждет много успехов.

Я всегда верил, что смогу выиграть, теперь я это знаю. Мне кажется, я сейчас в лучшей своей форме. Я – лучший гонщик в чемпионате потому, что не перестаю совершенствоваться. Но этого мало, нужен хороший мотоцикл. И в этом году у нас в Aprilia он есть».

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