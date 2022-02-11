Эспаргаро стал быстрейшим на тестах в Индонезии

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С 11 по 13 февраля в Индонезии проходит вторая часть предсезонных тестов MotoGP, и в первый день не обошлось без красных флагов.

Перед началом заездов над треком прошел сильный дождь: на и без того намокшее покрытие трассы принесло грязь вперемешку с асфальтовой крошкой, на которой пилоты стали сильно скользить. Из-за этого сессию на некоторое время приостановили.

По итогам пятницы быстрейшим стал пилот Repsol Honda Пол Эспаргаро, опередивший своего брата Алеша из Aprilia на почти пять десятых секунды. Пол также побил рекорд трассы, показанный на финальном этапе «Супербайка» в ноябре прошлого года (рекорд составлял 1:32,882). Третье время показал Брэд Биндер и следом за ним расположился Алекс Ринс.

Пятую строчку занял действующий чемпион Фабио Куартараро, который в предыдущие выходные ни разу за два тестовых дня не смог подняться выше седьмого места. Тогда гонщик остался недоволен новым байком Yamaha. В команде следом подтвердили, что у нового двигателя и вправду не хватает мощности, и к первому этапу коллектив попробует компенсировать это за счет изменений в аэродинамике.

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Фабио Ди Джаннантонио (Gresini Racing), Марко Бедзекки (VR46), Франческо Баньяя (Ducati) Хорхе Мартин (Pramac) и Тааки Накагами (LCR) попадали в аварии по ходу пятничной сессии. К счастью, для всех пилотов падения обошлись без повреждений.

Дополнительная информация: Льюис Дункан

Топ-10 по итогам тестов MotoGP в Индонезии 11 февраля

Поз. Гонщик Команда Мотоцикл Время Отст. 1 Пол Эспаргаро Repsol Honda Team HONDA 1:32.466 2 Алеш Эспаргаро Aprilia Racing APRILIA 1:32.937 0.471 3 Брэд Биндер Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:32.943 0.477 4 Алекс Ринс Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1:33.058 0.592 5 Фабио Куартараро Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1:33.108 0.642 6 Джек Миллер Ducati Lenovo Team DUCATI 1:'33.114 0.648 7 Маверик Виньялес Aprilia Racing APRILIA 1:33.147 0.681 8 Хоан Мир Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1:33.244 0.778 9 Андреа Довициозо WithU Yamaha RNF MotoGP YAMAHA 1:33.245 0.779 10 Хорхе Мартин Pramac Racing DUCATI 1:33.358 0.892