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MotoGP / Февральские тесты в Индонезии Новости

Эспаргаро стал быстрейшим на тестах в Индонезии

Гонщик Repsol Honda завершил первый день тестов в окрестностях Мандалики на первой позиции и заодно побил рекорд трассы

Эспаргаро стал быстрейшим на тестах в Индонезии
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С 11 по 13 февраля в Индонезии проходит вторая часть предсезонных тестов MotoGP, и в первый день не обошлось без красных флагов.

Перед началом заездов над треком прошел сильный дождь: на и без того намокшее покрытие трассы принесло грязь вперемешку с асфальтовой крошкой, на которой пилоты стали сильно скользить. Из-за этого сессию на некоторое время приостановили. 

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По итогам пятницы быстрейшим стал пилот Repsol Honda Пол Эспаргаро, опередивший своего брата Алеша из Aprilia на почти пять десятых секунды. Пол также побил рекорд трассы, показанный на финальном этапе «Супербайка» в ноябре прошлого года (рекорд составлял 1:32,882). Третье время показал Брэд Биндер и следом за ним расположился Алекс Ринс.

Пятую строчку занял действующий чемпион Фабио Куартараро, который в предыдущие выходные ни разу за два тестовых дня не смог подняться выше седьмого места. Тогда гонщик остался недоволен новым байком Yamaha. В команде следом подтвердили, что у нового двигателя и вправду не хватает мощности, и к первому этапу коллектив попробует компенсировать это за счет изменений в аэродинамике.

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Фабио Ди Джаннантонио (Gresini Racing), Марко Бедзекки (VR46), Франческо Баньяя (Ducati)  Хорхе Мартин (Pramac) и Тааки Накагами (LCR) попадали в аварии по ходу пятничной сессии. К счастью, для всех пилотов падения обошлись без повреждений.

Дополнительная информация: Льюис Дункан

Топ-10 по итогам тестов MotoGP в Индонезии 11 февраля

Поз.

Гонщик

Команда

Мотоцикл

Время

 Отст.

1

Spain Пол Эспаргаро

Repsol Honda Team

HONDA

1:32.466

 

2

Spain Алеш Эспаргаро

Aprilia Racing

APRILIA

1:32.937

 0.471

3

Australia Брэд Биндер

Red Bull KTM Factory Racing

KTM

1:32.943

0.477

4

Spain Алекс Ринс

Team SUZUKI ECSTAR

SUZUKI

1:33.058

0.592

5

France Фабио Куартараро

Monster Energy Yamaha MotoGP

YAMAHA

1:33.108

0.642

6

Australia Джек Миллер

Ducati Lenovo Team

DUCATI

1:'33.114

0.648

7

Spain Маверик Виньялес

Aprilia Racing

APRILIA

1:33.147

0.681

8

Spain Хоан Мир

Team SUZUKI ECSTAR

SUZUKI

1:33.244

0.778

9

Italy Андреа Довициозо

WithU Yamaha RNF MotoGP

YAMAHA

1:33.245

0.779

10

Spain Хорхе Мартин

Pramac Racing

DUCATI

1:33.358

0.892

 

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