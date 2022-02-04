Эспаргаро разозлил боссов MotoGP нарушением правил карантина

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На этой неделе участники MotoGP начали официальную предсезонную подготовку. По правилам чемпионата, несколько первых дней заезды проходят в режиме обкатки – участвовать в них могут только тест-пилоты заводских команд. Исключение сделано для Aprilia: из-за слабых результатов марка имеет особые привилегии и может привлекать к работе основных гонщиков.

Один из них, Алеш Эспаргаро, использовал эту возможность для своего любимого хобби – поездок на велосипеде. Он проделал на нем путь из отеля до автодрома «Сепанг» протяженностью 62 км, о чем с гордостью сообщил в социальных сетях.

Однако еще до начала тестов боссы MotoGP договорились с властями Малайзии о том, что сессия пройдет по особым правилам. Они, в частности, предусматривали принцип «пузырей» – все, кто работает в паддоке, должен перемещаться в гостиницу и обратно исключительно по кратчайшему маршруту, не делая остановок по пути.

Фотоснимки Алекса, который отклонился в сторону от прямого маршрута на 20 км, вызвали озабоченность официальных лиц. Представители трассы заявили, что FIM должна срочно вмешаться в ситуацию во избежание серьезных проблем.

В адрес федерации было направлено официальное письмо, где не упоминался лично Эспаргаро, но было сказано, что представитель одной из команд «допустил серьезное и длительное нарушение правил "пузырей", что поставило под угрозу договоренности по вопросам здравоохранения, достигнутые между властями и организаторами тестов».

Представители «Сепанга» попросили FIM «применить свою власть для разрешения чрезвычайной ситуации».

Как стало известно нашим коллегам из испанской редакции Motorsport.com, у Эспаргаро состоялся разговор с боссами серии. Алеш заявил, что был не в курсе деталей правил о «пузырях», и пообещал не повторять своих действий.

Начиная с субботы, заезды на «Сепанге» будут проходить уже в полноценном формате с участием всех гонщиков и команд.