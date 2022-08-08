Эспаргаро провел Гран При в Сильверстоуне со сломанной пяткой
Испанец квалифицировался шестым и финишировал девятым с травмированной ногой
Команда Aprilia, за которую выступает гонщик Алеш Эспаргаро, подтвердила, что врачи обнаружили у него перелом пятки. Травма была получена во время падения в финальной, четвертой тренировке на Гран При Великобритании, где испанец упал на скорости 185 километров в час.
Самое удивительное, что Эспаргаро, несмотря на видимую хромоту, продолжил выступление, стал шестым в квалификации, а в гонке финишировал девятым. После финиша он рассказал, что чувствовал боль, но отказался признать, что его относительно скромный результат был связан именно с травмой.
Рекомендацией врачей стал покой в течение семи дней. В команде рассчитывают, что Эспаргаро сможет принять участие в гонке в Австрии, которая состоится через выходные.
Напомним, что Эспаргаро проводит свой лучший сезон в MotoGP, Сейчас он занимает второе место в общем зачете, уступая лидеру Фабио Куартараро 22 очка. В Сильверстоуне он проиграл французу всего одно очко.
Самое важное:
Эспаргаро провел Гран При в Сильверстоуне со сломанной пяткой
Испанец квалифицировался шестым и финишировал девятым с травмированной ногой
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Великобритании
Падение в Сильверстоуне отбросило Жоана Зарко с третьей строчки таблицы на пятую, но в остальном перестановок в таблице оказалось даже меньше, чем по ходу гонки
Баньяя не пустил Виньялеса к победе в британской гонке MotoGP
Участники премьер-класса сотворили в Сильверстоуне настоящий гоночный шедевр с плотной борьбой и непредсказуемыми поворотами сюжета
Зарко выиграл поул MotoGP, установив рекорд круга в Сильверстоуне
Француз разделит первый ряд с Мавериком Виньялесом и Джеком Миллером