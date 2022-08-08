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MotoGP / Гран При Великобритании Новости

Эспаргаро провел Гран При в Сильверстоуне со сломанной пяткой

Испанец квалифицировался шестым и финишировал девятым с травмированной ногой

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Эспаргаро провел Гран При в Сильверстоуне со сломанной пяткой
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Команда Aprilia, за которую выступает гонщик Алеш Эспаргаро, подтвердила, что врачи обнаружили у него перелом пятки. Травма была получена во время падения в финальной, четвертой тренировке на Гран При Великобритании, где испанец упал на скорости 185 километров в час.

Самое удивительное, что Эспаргаро, несмотря на видимую хромоту, продолжил выступление, стал шестым в квалификации, а в гонке финишировал девятым. После финиша он рассказал, что чувствовал боль, но отказался признать, что его относительно скромный результат был связан именно с травмой.

Рекомендацией врачей стал покой в течение семи дней. В команде рассчитывают, что Эспаргаро сможет принять участие в гонке в Австрии, которая состоится через выходные.

Напомним, что Эспаргаро проводит свой лучший сезон в MotoGP, Сейчас он занимает второе место в общем зачете, уступая лидеру Фабио Куартараро 22 очка. В Сильверстоуне он проиграл французу всего одно очко.

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