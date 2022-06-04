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MotoGP / Гран При Каталонии Отчет о квалификации

Эспаргаро принес Aprilia поул Гран При Каталонии

Испанский гонщик опередил Франческо Баньяя на 0,031 секунды

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Эспаргаро принес Aprilia поул Гран При Каталонии
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Гонщик заводской команды Aprilia Алеш Эспаргаро выиграл квалификацию Гран При Каталонии чемпионата MotoGP. Он опередил представителя Ducati Франческо Баньяя всего на три сотые секунды. Третье место досталось действующему чемпиону, гонщику заводской команды Yamaha Фабио Куартарао, но он отстал на 0,3 секунды. 

Для Эспаргаро трасса в Барселоне является в прямом смысле этого слова домашней. Он вырос всего в километре от этого автодрома.

Сам трек считается похожим по характеристикам на трассу в Аргентине, где Алеш Эспаргаро в этом сезоне принес первую победу Aprilia в MotoGP. Напарник Эспаргаро Маверик Виньялес, однако, стал лишь седьмым.

Из Q1 в финал квалификации вышли Маверик Виньялес и Такааки Накагами. При этом за пределами топ-12 оказались чемпион 2020 года Хоан Мир и победитель трех гонок этого сезона Энеа Бастьянини.

Самый титулованный гонщик в чемпионате 2022 года, шестикратный чемпион мира Марк Маркес в этот раз не участвовал в Гран При. В четверг он перенес очередную, уже пятую по счету операцию на правой руке, которой он сломал еще в 2020 году. Предполагается, что он не сможет вернуться в гонки до конца сезона, хотя сама операция прошла успешно. 

Результаты финала квалификации

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 1'38.742  
2 Italy Франческо Баньяя Ducati 1'38.773 0.031
3 France Фабио Куартараро Yamaha 1'38.959 0.217
4 France Жоан Зарко Ducati 1'39.027 0.285
5 Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 1'39.099 0.357
6 Spain Хорхе Мартин Ducati 1'39.142 0.400
7 Spain Алекс Ринс Suzuki 1'39.145 0.403
8 Spain Маверик Виньялес Aprilia 1'39.397 0.655
9 Italy Лука Марини Ducati 1'39.451 0.709
10 Spain Пол Эспаргаро Honda 1'39.477 0.735
11 Australia Джек Миллер Ducati 1'39.523 0.781
12 Japan Такааки Накагами Honda 1'39.611 0.869
Полные результаты

Результаты первого сегмента квалификации

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Spain Маверик Виньялес Aprilia 1'39.216  
2 Japan Такааки Накагами Honda 1'39.223 0.007
3 Italy Марко Беццекки Ducati 1'39.240 0.024
4 Italy Энеа Бастьянини Ducati 1'39.246 0.030
5 South Africa Брэд Биндер KTM 1'39.249 0.033
6 Portugal Мигель Оливейра KTM 1'39.420 0.204
7 Spain Хоан Мир Suzuki 1'39.664 0.448
8 Italy Франко Морбиделли Yamaha 1'39.884 0.668
9 Italy Андреа Довициозо Yamaha 1'40.071 0.855
10 Australia Реми Гарднер KTM 1'40.113 0.897
11 Germany Штефан Брадль Honda 1'40.298 1.082
12 Italy Микеле Пирро Ducati 1'40.351 1.135
13 South Africa Дэррин Биндер Yamaha 1'40.373 1.157
14 Spain Рауль Фернандес KTM 1'40.587 1.371
15 Spain Алекс Маркес Honda    
Полные результаты
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