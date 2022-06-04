Эспаргаро принес Aprilia поул Гран При Каталонии

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Гонщик заводской команды Aprilia Алеш Эспаргаро выиграл квалификацию Гран При Каталонии чемпионата MotoGP. Он опередил представителя Ducati Франческо Баньяя всего на три сотые секунды. Третье место досталось действующему чемпиону, гонщику заводской команды Yamaha Фабио Куартарао, но он отстал на 0,3 секунды.

Для Эспаргаро трасса в Барселоне является в прямом смысле этого слова домашней. Он вырос всего в километре от этого автодрома.

Сам трек считается похожим по характеристикам на трассу в Аргентине, где Алеш Эспаргаро в этом сезоне принес первую победу Aprilia в MotoGP. Напарник Эспаргаро Маверик Виньялес, однако, стал лишь седьмым.

Из Q1 в финал квалификации вышли Маверик Виньялес и Такааки Накагами. При этом за пределами топ-12 оказались чемпион 2020 года Хоан Мир и победитель трех гонок этого сезона Энеа Бастьянини.

Самый титулованный гонщик в чемпионате 2022 года, шестикратный чемпион мира Марк Маркес в этот раз не участвовал в Гран При. В четверг он перенес очередную, уже пятую по счету операцию на правой руке, которой он сломал еще в 2020 году. Предполагается, что он не сможет вернуться в гонки до конца сезона, хотя сама операция прошла успешно.

Результаты финала квалификации

Результаты первого сегмента квалификации