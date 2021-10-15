Эспаргаро предложил повысить мощность байков для безопасности

В этом сезоне в младших сериях мотогонок произошли уже три смертельные аварии с участием молодых спортсменов. В частности, в одной из них погиб двоюродный брат Маверика Виньялеса.

Из-за данных трагедий в мотоспорте стали все больше говорить о безопасности чемпионатов, в частности о повышении минимального возраста спортсменов. Однако по мнению гонщика заводской команды Honda Пола Эспаргаро, одной из проблем является низкая мощность байков младших серий. Из-за этого участники таких соревнований очень быстро достигают предела риска и время от времени его переступают, что и провоцирует трагедиям.

«Молодые гонщики очень талантливы, – сказал Эспаргаро. – И они очень быстро понимают, как управлять этими байками с маленькими моторами на пределе. В итоге разница в скорости у них минимальна, а желание оказаться быстрее других велико. Это ведет к рискам и трагедиям.

Как по мне, проблема очевидно в недостаточной мощности мотоциклов, хотя нельзя забывать и о молодости участников, а также о недостатке у них опыта. Но байки и правда слишком медленные и, на мой взгляд, плохие. В их годы я выступал в классе 125 кубических сантиметров, и там были весьма агрессивные, быстрые мотоциклы. И если пилот по скорости уступал лидеру полсекунды с круга, то в попытке его догнать он быстро вылетал из седла, так что все ездили аккуратно».

Напомним, что 125-кубовые мотоциклы в 2012 году были заменены на байки Moto3. У последних объем двигателя был увеличен вдвое, однако работают они по четырехтактной, а не двухтактной схеме, так что мощность осталась примерно той же, а вес моторов вырос.

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