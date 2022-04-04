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MotoGP / Гран При Аргентины Новости

Эспаргаро: Первая победа? Мне этого мало!

Гонщик Aprilia рассказал, что уже начал готовиться к этапу в Остине

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Эспаргаро: Первая победа? Мне этого мало!
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Алеш Эспаргаро с 200-й попытки выиграл свою первую гонку MotoGP, первым финишировав в Аргентине. Это и первая победа команды Aprilia со времен начала эры MotoGP в топ-классе мотогонок.

Эспаргаро доминировал и на тренировках, и в квалификации, а в гонке хотя и проиграл старт Хорхе Мартину, смог продемонстрировать свое превосходство в скорости. После победы он поблагодарил свою команду, отметив достигнутый прогресс, но заявил, что думает уже о следующем этапе, который в ближайший уик-энд состоится на трассе в техасском Остине.

«Когда я пришел в Aprilia, у этого бренда было 54 титула в чемпионатах мира, но ни одного в MotoGP, – сказал Эспаргаро. – Был самый медленный мотоцикл, на котором не хотел ездить ни один гонщик.

Но я всегда верил в этот проект, и вот теперь у нас есть байк, который побеждает в гонке и лидирует в чемпионате. Я хочу поблагодарить всех сотрудников, которые верили в нашу работу. Я, пожалуй, верил больше всех. Сегодня мы доказали, что если упорно трудиться, то мечты сбудутся.

Что до меня, то есть одна большая проблема: мне всегда всего мало. Я уже думаю над настройками для Остина, у меня есть идеи, что нужно сделать амортизаторы мягче. Вместо того, чтобы радоваться победе, я уже думаю о следующем этапе.

Я хочу подольше оставаться в лидерах чемпионата. Это не значит, что в Остине я должен обязательно победить. Но необходимо заработать там как можно больше очков, так как настоящий чемпионат начнется только когда мы вернемся в Европу.

Гонка в Техасе очень трудная, я бы поставил ее на третье место по сложности в чемпионате. Но это лишь сильнее мотивирует!»

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