Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Маркес объяснил, почему проиграл старт в Остине
MotoGP / Гран При Америк Новости

Эспаргаро не получил нового контракта с Aprilia и расстроился

Гонщик назвал переговоры с командой большим разочарованием

Автор:
, Редактор
Эспаргаро не получил нового контракта с Aprilia и расстроился
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

После Гран При Аргентины, где Алеш Эспаргаро завоевал для команды Aprilia долгожданную первую победу в MotoGP, он говорил, что рассчитывает на новый двухлетний контракт на условиях, соответствующих его заслугам.

Однако в Остине, где прошла следующая гонка, выяснилось, что у команды другие планы на ближайшее будущее, и заключать новый контракт с испанцем там не спешат. Эспаргаро пока не теряет надежды все же продлить контракт с Aprilia, но допускает, что ему придется искать другую работу.

«В глубине души я хочу остаться с Aprilia еще на два года, – сказал Эспаргаро. – Я чувствую, что сейчас очень силен, я хочу продолжить, но я до сих пор не получил предложения о новом контракте. И первые переговоры между моим менеджером и командой Aprilia закончились большим разочарованием.

Меня это расстраивает. Мы близки к расставанию Но пока остается время, и я надеюсь, что мою работу для команды в последние годы оценят. Я чувствую в себе потенциал, и у меня есть большой опыт для доработки моторов. Я уверен, что в паддоке для меня будут и другие варианты, но я хочу остаться с Aprilia».

Читайте также:
Поделились
Маркес объяснил, почему проиграл старт в Остине
Предыдущая новость

Маркес объяснил, почему проиграл старт в Остине
Больше от
Сергей Иванов
СМИ: Команды Ф1 разделились по вопросу бюджета
Формула 1

СМИ: Команды Ф1 разделились по вопросу бюджета

Организатор ГП Монако: Я гарантирую гонки Ф1 после 2022 года
Формула 1

Организатор ГП Монако: Я гарантирую гонки Ф1 после 2022 года

Главный босс Ferrari напомнил команде об угрозе поражения
Формула 1

Главный босс Ferrari напомнил команде об угрозе поражения

Алеш Эспаргаро Больше от
Алеш Эспаргаро
Эспаргаро заговорил о новом контракте после дебютной победы с Aprilia Гран При Америк
MotoGP

Эспаргаро заговорил о новом контракте после дебютной победы с Aprilia

Эспаргаро: Первая победа? Мне этого мало! Гран При Аргентины
MotoGP

Эспаргаро: Первая победа? Мне этого мало!

Алеш Эспаргаро: Мы на шаг впереди соперников Гран При Аргентины
MotoGP

Алеш Эспаргаро: Мы на шаг впереди соперников

Самое важное:

Эспаргаро не получил нового контракта с Aprilia и расстроился
MotoGP MotoGP

Эспаргаро не получил нового контракта с Aprilia и расстроился

Маркес объяснил, почему проиграл старт в Остине
MotoGP MotoGP

Маркес объяснил, почему проиграл старт в Остине

Положение в общем зачете MotoGP после гонки в Остине
MotoGP MotoGP

Положение в общем зачете MotoGP после гонки в Остине

Бастьянини выиграл в Остине и вернулся в лидеры MotoGP
MotoGP MotoGP

Бастьянини выиграл в Остине и вернулся в лидеры MotoGP

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.