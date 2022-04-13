Эспаргаро не получил нового контракта с Aprilia и расстроился

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После Гран При Аргентины, где Алеш Эспаргаро завоевал для команды Aprilia долгожданную первую победу в MotoGP, он говорил, что рассчитывает на новый двухлетний контракт на условиях, соответствующих его заслугам.

Однако в Остине, где прошла следующая гонка, выяснилось, что у команды другие планы на ближайшее будущее, и заключать новый контракт с испанцем там не спешат. Эспаргаро пока не теряет надежды все же продлить контракт с Aprilia, но допускает, что ему придется искать другую работу.

«В глубине души я хочу остаться с Aprilia еще на два года, – сказал Эспаргаро. – Я чувствую, что сейчас очень силен, я хочу продолжить, но я до сих пор не получил предложения о новом контракте. И первые переговоры между моим менеджером и командой Aprilia закончились большим разочарованием.

Меня это расстраивает. Мы близки к расставанию Но пока остается время, и я надеюсь, что мою работу для команды в последние годы оценят. Я чувствую в себе потенциал, и у меня есть большой опыт для доработки моторов. Я уверен, что в паддоке для меня будут и другие варианты, но я хочу остаться с Aprilia».

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