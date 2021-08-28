Эспаргаро на Honda взял поул MotoGP в Сильверстоуне

Пол Эспаргаро, выступающий за заводскую команду Honda, выиграл квалификацию мотоциклетного Гран При Великобритании, который в эти выходные проходит на трассе в Сильверстоуне.

Для 30-летнего испанского пилота этот субботний успех стал третьим в карьере – но оба предыдущих поула Эспаргаро завоевал в составе коллектива КTM. Таким образом, испанец впервые выиграл квалификацию после перехода в коллектив Honda – где адаптация пилота к новому для него мотоциклу пока проходит отнюдь не идеально. В частности, до сегодняшнего дня в квалификациях испанец только дважды попадал в первую десятку, и оба раза – только на 8-е место.

В первой попытке второго сегмента быстрее всех был лидер чемпионата Фабио Куартараро – но в конце заезда не смог добиться того же прогресса, что и его соперники. В интервью после окончания заездов француз пожаловался на не слишком стабильное поведение своего байка в квалификационном режиме – но заявил, что в гонке у мотоциклов Yamaha не должно быть проблем с темпом.

Во второй попытке всех удивил Хорхе Мартин (Pramac-Ducati), который на одном секторе отыграл у соперников около секунды (а на финише побив рекорд трассы). В момент окончания квалификации именно испанец занимал первую строчку протокола – однако вскоре судьи объявили, что невероятно быстрый круг Мартина аннулирован за, скажем так, радикальную срезку одного из поворотов.

За ходом гонки в Сильверстоуне завтра можно будет следить с помощью прямой трансляции на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Начало трансляции – в 14:25 по московскому времени.

Результаты второго сегмента

Результаты первого сегмента