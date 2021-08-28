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MotoGP / Гран При Великобритании Отчет о квалификации

Эспаргаро на Honda взял поул MotoGP в Сильверстоуне

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, главный редактор

С поула на Гран При Великобритании стартует пилот, который в этом году еще не заканчивал квалификацию выше чем на 8-й позиции

Эспаргаро на Honda взял поул MotoGP в Сильверстоуне

Пол Эспаргаро, выступающий за заводскую команду Honda, выиграл квалификацию мотоциклетного Гран При Великобритании, который в эти выходные проходит на трассе в Сильверстоуне. 

Для 30-летнего испанского пилота этот субботний успех стал третьим в карьере – но оба предыдущих поула Эспаргаро завоевал в составе коллектива КTM. Таким образом, испанец впервые выиграл квалификацию после перехода в коллектив Honda – где адаптация пилота к новому для него мотоциклу пока проходит отнюдь не идеально. В частности, до сегодняшнего дня в квалификациях испанец только дважды попадал в первую десятку, и оба раза – только на 8-е место.

В первой попытке второго сегмента быстрее всех был лидер чемпионата Фабио Куартараро – но в конце заезда не смог добиться того же прогресса, что и его соперники. В интервью после окончания заездов француз пожаловался на не слишком стабильное поведение своего байка в квалификационном режиме – но заявил, что в гонке у мотоциклов Yamaha не должно быть проблем с темпом.

Во второй попытке всех удивил Хорхе Мартин (Pramac-Ducati), который на одном секторе отыграл у соперников около секунды (а на финише побив рекорд трассы). В момент окончания квалификации именно испанец занимал первую строчку протокола – однако вскоре судьи объявили, что невероятно быстрый круг Мартина аннулирован за, скажем так, радикальную срезку одного из поворотов.

 

За ходом гонки в Сильверстоуне завтра можно будет следить с помощью прямой трансляции на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Начало трансляции – в 14:25 по московскому времени.  

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Результаты второго сегмента

Позиция Гонщик Мотоцикл Круги Отрыв Отставание
1 Spain Пол Эспаргаро Honda 7    
2 Italy Франческо Баньяя Ducati 7 0.022 0.022
3 France Фабио Куартараро Yamaha 6 0.036 0.014
4 Spain Хорхе Мартин Ducati 7 0.185 0.149
5 Spain Марк Маркес Honda 7 0.197 0.012
6 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 7 0.384 0.187
7 Australia Джек Миллер Ducati 6 0.479 0.095
8 Italy Валентино Росси Yamaha 7 0.642 0.163
9 France Жоан Зарко Ducati 6 0.690 0.048
10 Spain Алекс Ринс Suzuki 7 0.750 0.060
11 Spain Хоан Мир Suzuki 7 0.874 0.124
12 South Africa Брэд Биндер KTM 7 1.088 0.214
Полные результаты

Результаты первого сегмента

Позиция Гонщик Мотоцикл Отрыв Отставание
1 France Жоан Зарко Ducati    
2 Spain Алекс Ринс Suzuki 0.221 0.221
3 Italy Энеа Бастьянини Ducati 0.265 0.044
4 Italy Лука Марини Ducati 0.476 0.211
5 Japan Такааки Накагами Honda 0.593 0.117
6 Italy Данило Петруччи KTM 0.709 0.116
7 Spain Алекс Маркес Honda 0.829 0.120
8 Spain Икер Лекуона KTM 0.843 0.014
9 United Kingdom Кэл Кратчлоу Yamaha 0.929 0.086
10 Portugal Мигель Оливейра KTM 1.103 0.174
11 United Kingdom Джейк Диксон Yamaha 1.581 0.478
Полные результаты
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