Эспаргаро на Honda взял поул MotoGP в Сильверстоуне
С поула на Гран При Великобритании стартует пилот, который в этом году еще не заканчивал квалификацию выше чем на 8-й позиции
Пол Эспаргаро, выступающий за заводскую команду Honda, выиграл квалификацию мотоциклетного Гран При Великобритании, который в эти выходные проходит на трассе в Сильверстоуне.
Для 30-летнего испанского пилота этот субботний успех стал третьим в карьере – но оба предыдущих поула Эспаргаро завоевал в составе коллектива КTM. Таким образом, испанец впервые выиграл квалификацию после перехода в коллектив Honda – где адаптация пилота к новому для него мотоциклу пока проходит отнюдь не идеально. В частности, до сегодняшнего дня в квалификациях испанец только дважды попадал в первую десятку, и оба раза – только на 8-е место.
В первой попытке второго сегмента быстрее всех был лидер чемпионата Фабио Куартараро – но в конце заезда не смог добиться того же прогресса, что и его соперники. В интервью после окончания заездов француз пожаловался на не слишком стабильное поведение своего байка в квалификационном режиме – но заявил, что в гонке у мотоциклов Yamaha не должно быть проблем с темпом.
Во второй попытке всех удивил Хорхе Мартин (Pramac-Ducati), который на одном секторе отыграл у соперников около секунды (а на финише побив рекорд трассы). В момент окончания квалификации именно испанец занимал первую строчку протокола – однако вскоре судьи объявили, что невероятно быстрый круг Мартина аннулирован за, скажем так, радикальную срезку одного из поворотов.
За ходом гонки в Сильверстоуне завтра можно будет следить с помощью прямой трансляции на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Начало трансляции – в 14:25 по московскому времени.
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Результаты второго сегмента
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Круги
|Отрыв
|Отставание
|1
|Пол Эспаргаро
|Honda
|7
|2
|Франческо Баньяя
|Ducati
|7
|0.022
|0.022
|3
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|6
|0.036
|0.014
|4
|Хорхе Мартин
|Ducati
|7
|0.185
|0.149
|5
|Марк Маркес
|Honda
|7
|0.197
|0.012
|6
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|7
|0.384
|0.187
|7
|Джек Миллер
|Ducati
|6
|0.479
|0.095
|8
|Валентино Росси
|Yamaha
|7
|0.642
|0.163
|9
|Жоан Зарко
|Ducati
|6
|0.690
|0.048
|10
|Алекс Ринс
|Suzuki
|7
|0.750
|0.060
|11
|Хоан Мир
|Suzuki
|7
|0.874
|0.124
|12
|Брэд Биндер
|KTM
|7
|1.088
|0.214
|Полные результаты
Результаты первого сегмента
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Отрыв
|Отставание
|1
|Жоан Зарко
|Ducati
|2
|Алекс Ринс
|Suzuki
|0.221
|0.221
|3
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|0.265
|0.044
|4
|Лука Марини
|Ducati
|0.476
|0.211
|5
|Такааки Накагами
|Honda
|0.593
|0.117
|6
|Данило Петруччи
|KTM
|0.709
|0.116
|7
|Алекс Маркес
|Honda
|0.829
|0.120
|8
|Икер Лекуона
|KTM
|0.843
|0.014
|9
|Кэл Кратчлоу
|Yamaha
|0.929
|0.086
|10
|Мигель Оливейра
|KTM
|1.103
|0.174
|11
|Джейк Диксон
|Yamaha
|1.581
|0.478
|Полные результаты