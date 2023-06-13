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Еще два гонщика MotoGP выбыли из строя из-за травм

Повреждения, полученные после падений в Муджелло по ходу минувшего уик-энда, не позволят Хоану Миру с Алексом Ринсом продолжить сезон

Льюис Дункан
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После старта: впереди Марк Маркес, Repsol Honda Team

Чемпионат MotoGP в нынешнем сезоне продолжает оправдывать звание передвижного лазарета. В этот раз список травмированных пополнили Хоан Мир и Алекс Ринс – оба пострадали по ходу Гран При Италии.  

Чемпион 2020 года Мир упал по ходу второй пятничной тренировки и не смог продолжить выступления. Врачи диагностировали у 25-летнего испанца перелом правого мизинца, а во вторник стало известно, что Мир не сможет выйти на старт немецкого этапа в ближайшие выходные. 

Команда Honda объявила, что не станет заменять гонщика. 

Для Хоана, который перешел в Honda из закрывшейся Suzuki, весь нынешний чемпионат складывался откровенно неудачно. Он заработал всего пять очков, при этом в шести прошедших Гран При трижды падал в спринтах и еще столько же раз – в главных воскресных гонках.

Хоан Мир, Repsol Honda Team

Хоан Мир, Repsol Honda Team

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Мир будет не единственным, кто пропустит Гран При на «Заксенринге» – представитель LCR Honda и бывший напарник Хоана по Suzuki Алекс Ринс тоже выбыл из строя, сломав ногу в результате субботнего падения в Муджелло. 

Ему уже сделали операцию, скрепив кости металлическим фиксатором. По прогнозам медиков, Алекс, который принес Honda единственную победу в нынешнем сезоне в американском Остине, сможет вернуться в строй никак не раньше августа.

LCR также не будет заменять травмированного гонщика.

По-прежнему продолжает восстановление после жесткого падения на стартовом этапе сезона Пол Эспаргаро, а Энеа Бастьянини и Мигель Оливейра вернулись в пелотон на итальянском этапе, но пока явно не до конца обрели гоночную форму. 

Ближайший этап MotoGP пройдет в Германии 16-18 июня.

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Алекс Ринс, Team LCR Honda

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

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