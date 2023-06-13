Еще два гонщика MotoGP выбыли из строя из-за травм
Повреждения, полученные после падений в Муджелло по ходу минувшего уик-энда, не позволят Хоану Миру с Алексом Ринсом продолжить сезон
Чемпионат MotoGP в нынешнем сезоне продолжает оправдывать звание передвижного лазарета. В этот раз список травмированных пополнили Хоан Мир и Алекс Ринс – оба пострадали по ходу Гран При Италии.
Чемпион 2020 года Мир упал по ходу второй пятничной тренировки и не смог продолжить выступления. Врачи диагностировали у 25-летнего испанца перелом правого мизинца, а во вторник стало известно, что Мир не сможет выйти на старт немецкого этапа в ближайшие выходные.
Команда Honda объявила, что не станет заменять гонщика.
Для Хоана, который перешел в Honda из закрывшейся Suzuki, весь нынешний чемпионат складывался откровенно неудачно. Он заработал всего пять очков, при этом в шести прошедших Гран При трижды падал в спринтах и еще столько же раз – в главных воскресных гонках.
Хоан Мир, Repsol Honda Team
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Мир будет не единственным, кто пропустит Гран При на «Заксенринге» – представитель LCR Honda и бывший напарник Хоана по Suzuki Алекс Ринс тоже выбыл из строя, сломав ногу в результате субботнего падения в Муджелло.
Ему уже сделали операцию, скрепив кости металлическим фиксатором. По прогнозам медиков, Алекс, который принес Honda единственную победу в нынешнем сезоне в американском Остине, сможет вернуться в строй никак не раньше августа.
LCR также не будет заменять травмированного гонщика.
По-прежнему продолжает восстановление после жесткого падения на стартовом этапе сезона Пол Эспаргаро, а Энеа Бастьянини и Мигель Оливейра вернулись в пелотон на итальянском этапе, но пока явно не до конца обрели гоночную форму.
Ближайший этап MotoGP пройдет в Германии 16-18 июня.
Алекс Ринс, Team LCR Honda
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Италии
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Италии Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Италии
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Франции
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Франции Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Франции
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Испании
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Испании Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Испании
Стартовая решетка Гран При Италии MotoGP
Стартовая решетка Гран При Италии MotoGP Стартовая решетка Гран При Италии MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Италии MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Италии MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Италии MotoGP
Стартовая решетка Гран При Франции MotoGP
Стартовая решетка Гран При Франции MotoGP Стартовая решетка Гран При Франции MotoGP
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Еще два гонщика MotoGP выбыли из строя из-за травм
Еще два гонщика MotoGP выбыли из строя из-за травм Еще два гонщика MotoGP выбыли из строя из-за травм
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