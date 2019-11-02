«Ему больше всех надо». Довициозо присоединился к критике Маркеса

Марк Маркес, который досрочно выиграл шестой титул чемпиона MotoGP еще в Таиланде, по ходу малайзийского уик-энда не был быстрейшим на тренировках. В квалификации он попробовал воспользоваться слип-стримом позади Фабио Куартараро, но в итоге не удержал мотоцикл, упал и будет стартовать только 11-м.

Такое поведение Маркеса на трассе вызвало недовольство многих гонщиков, включая Валентино Росси. С критикой согласился и Андреа Довициозо, которому завтра предстоит стартовать десятым, рядом с Марком.

«Его поведение определенно недопустимо, – сказал лидер Ducati – Он и так уже выиграл чемпионат, но сегодня, будучи медленнее других, стал пристраиваться за ними. Ему всегда больше всех надо. Он очень агрессивно себя вел. Я бы так не делал».

Говоря о предстоящей гонке, Довициозо был осторожен на прогнозы.

«В воскресенье все будет зависеть от того, насколько я смогу прорваться на первых кругах, – сказал Андреа. – Было бы замечательно оказаться четвертым или пятым к концу первого круга. Маркес стартует по соседству со мной, и с погодой пока не все понятно. Мы неплохо тут себя чувствуем, но в гонке все не так, как в квалификации, к тому же, мне придется ехать в группе.

Если пойдет дождь, придется начинать с чистого листа, так как невозможно предугадать, сколько будет воды. Мы прошлый раз выиграли тут дождевую гонку, но за два года мотоциклы поменялись. Все всегда решают настройки, и нужно время на то, чтобы их подобрать».

Увидеть Гран При Малайзии в прямом эфире можно будет на видеоплатформе «Моторспорт ТВ». Гонка начнется в воскресенье в 10.00 по московскому времени.

Дополнительная информация: Маттео Нуньес