Росси пропустит 12-часовой марафон из-за самоизоляции

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси пропустит марафон «12 часов Залива», который состоится с 6 по 8 января в Абу-Даби. Итальянец контактировал с человеком, сдавшим позитивный тест на коронавирус, и теперь находится на самоизоляции.

Росси должен был ехать на Ferrari 488 GT3 в составе Kessel Racing. Этот марафон был одним из начальных этапов Валентино на пути к перезапуску карьеры после ухода из MotoGP в конце 2021 года. Легенда мотогонок планирует перейти на полное расписание в одну из серий с автомобилями класса GT. Пока Росси не сообщал, в каком именно чемпионате он собирается выступать на постоянной основе.

Валентино дважды участвовал в гонке «12 часов Залива», и лучшим его результатом стало третье место в общем зачете в 2019 году.