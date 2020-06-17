Экс-менеджер Honda раскритиковал команду MotoGP

Команда Honda на протяжении последних лет является однозначным лидером чемпионата мира по мотогонкам. Однако некоторые действия коллектива подвергаются критике со стороны людей, авторитетных в мире MotoGP. В частности, подход японцев к выбору пилотов осудил Ливио Суппо – менеджер, в прошлом занимавший высокие посты сразу в нескольких командах чемпионата мира, включая саму Honda.

Поводом для критики в эфире Youtube-проекта GPRoundTable стало обсуждение ситуации с Алексом Маркесом. Honda вот-вот заключит контракт на 2021 год с Полом Эспаргаро. Это значит, что решение об увольнении Алекса Маркеса, контракт с которым японцы подписали в конце прошлого года, было принято еще до того, как молодой гонщик вышел на старт своей первой гонки MotoGP и смог продемонстрировать хоть какие-нибудь результаты.

«Мы все знаем, что Алекс – это не Марк, – рассказал Суппо. – Что ему нужно время, что он не сразу будет быстр – похожим образом ситуация складывалась в Moto2 [где Маркес-младший стал чемпионом с пятой попытки]. Но если ты веришь в новичка, надо дать ему время.

В мои времена с молодым пилотом заключали трехлетний контракт. В первом сезоне от гонщика ничего особенного не ждали – результаты должны были прийти на второй год. А вот если в третьем сезоне не было прогресса, тогда, конечно, пилота меняли. И эту схему я считаю правильной. Конечно, с Марком было по-другому [Маркес-старший стал чемпионом MotoGP с первого раза]. Но глупо ждать, что все новички будут такими как Марк».

Место в команде Honda освободилось после ухода Хорхе Лоренсо. Трехкратный чемпион мира присоединился к японскому коллективу в 2019 году – но за весь год ни разу не смог финишировать даже в первой десятке, после чего принял решение прекратить выступление.

«История с Лоренсо была просто катастрофой, – продолжил Суппо. – А второй катастрофой было то, что команда не смогла удержать Дани Педросу, который стал бы прекрасным тест-пилотом.

Если было нужно на сезон найти замену Лоренсо – надо было брать Жоана Зарко и посмотреть, как у него пойдут дела. Зарко согласился бы на однолетний контракт. Вспомните, Алекс ведь к тому времени уже подписал контракт на еще один сезон в Moto2. Он не бегал по паддоку и не искал себе места на любых условиях».

Подозрения у Суппо вызвал даже новый длительный контракт, подписанный недавно Honda со своим лидером – многократным чемпионом мира Марком Маркесом: «Я сильно удивился не столько факту подписания контракта, сколько его сроку. Марк и Honda договорились о сотрудничестве на пять лет вперед! На мой взгляд, это слишком большой срок – и для команды, и для пилота».

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Продолжится ли доминирование Марка Маркеса и Honda в этом году – покажут прямые трансляции чемпионата мира по мотогонкам на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Зрители смогут увидеть квалификации и гонки не только высшей категории, но и классов Moto2 и Moto3.