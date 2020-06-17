Экс-менеджер Honda раскритиковал команду MotoGP
Ливио Суппо назвал неправильными чуть ли не все кадровые решения японцев за последнее время
Команда Honda на протяжении последних лет является однозначным лидером чемпионата мира по мотогонкам. Однако некоторые действия коллектива подвергаются критике со стороны людей, авторитетных в мире MotoGP. В частности, подход японцев к выбору пилотов осудил Ливио Суппо – менеджер, в прошлом занимавший высокие посты сразу в нескольких командах чемпионата мира, включая саму Honda.
Поводом для критики в эфире Youtube-проекта GPRoundTable стало обсуждение ситуации с Алексом Маркесом. Honda вот-вот заключит контракт на 2021 год с Полом Эспаргаро. Это значит, что решение об увольнении Алекса Маркеса, контракт с которым японцы подписали в конце прошлого года, было принято еще до того, как молодой гонщик вышел на старт своей первой гонки MotoGP и смог продемонстрировать хоть какие-нибудь результаты.
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«Мы все знаем, что Алекс – это не Марк, – рассказал Суппо. – Что ему нужно время, что он не сразу будет быстр – похожим образом ситуация складывалась в Moto2 [где Маркес-младший стал чемпионом с пятой попытки]. Но если ты веришь в новичка, надо дать ему время.
В мои времена с молодым пилотом заключали трехлетний контракт. В первом сезоне от гонщика ничего особенного не ждали – результаты должны были прийти на второй год. А вот если в третьем сезоне не было прогресса, тогда, конечно, пилота меняли. И эту схему я считаю правильной. Конечно, с Марком было по-другому [Маркес-старший стал чемпионом MotoGP с первого раза]. Но глупо ждать, что все новички будут такими как Марк».
Место в команде Honda освободилось после ухода Хорхе Лоренсо. Трехкратный чемпион мира присоединился к японскому коллективу в 2019 году – но за весь год ни разу не смог финишировать даже в первой десятке, после чего принял решение прекратить выступление.
«История с Лоренсо была просто катастрофой, – продолжил Суппо. – А второй катастрофой было то, что команда не смогла удержать Дани Педросу, который стал бы прекрасным тест-пилотом.
Если было нужно на сезон найти замену Лоренсо – надо было брать Жоана Зарко и посмотреть, как у него пойдут дела. Зарко согласился бы на однолетний контракт. Вспомните, Алекс ведь к тому времени уже подписал контракт на еще один сезон в Moto2. Он не бегал по паддоку и не искал себе места на любых условиях».
Подозрения у Суппо вызвал даже новый длительный контракт, подписанный недавно Honda со своим лидером – многократным чемпионом мира Марком Маркесом: «Я сильно удивился не столько факту подписания контракта, сколько его сроку. Марк и Honda договорились о сотрудничестве на пять лет вперед! На мой взгляд, это слишком большой срок – и для команды, и для пилота».
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Продолжится ли доминирование Марка Маркеса и Honda в этом году – покажут прямые трансляции чемпионата мира по мотогонкам на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Зрители смогут увидеть квалификации и гонки не только высшей категории, но и классов Moto2 и Moto3.
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