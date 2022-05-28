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MotoGP / Гран При Италии Результаты

Джаннантонио завоевал первый поул в MotoGP

Лидер общего зачета Фабио Куартараро стартует только шестым

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Джаннантонио завоевал первый поул в MotoGP
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Новичок чемпионата MotoGP Фабио ди Джаннантонио выиграл квалификацию MotoGP в Муджелло. Это его первый поул в карьере в премьер-классе. Джаннантонио выступает на байке Ducati команды Gresini и является напарником Энеа Бастьянини.

На Гран При Италии завтра стартуют с первого ряда только итальянцы. Компанию Джаннантонио составят Марко Беццеки и Лука Марини. Четвертое место на старте досталось Жоану Зарко. Лучшим из гонщиков не на Ducati стал действующий чемпион Фабио Куартараро, который на Yamaha показал только шесток место. 

На данный момент Джаннантонио занимает только 22-е место в чемпионате. Он заработал свои дебютные очки на последнем этапе в Ле-Мане, где финишировал 13-м. 

Первая квалификационная сессия прошла по подсыхающей трассе. Во второй сегмент вышли Марк Маркес и как раз Фабио ди Джаннантонио.

Вторая сессия в самом начале была прервана из-за аварии Марка Маркеса. Шестикратный чемпион поднялся на ноги после падения и даже изобразил попытку поднять горящий байк, но увидев пламя был вынужден отступить. Механики предприняли попытку починить его мотоцикл, но он занял только 10-е место.

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 1'46.156  
2 Italy Марко Беццекки Ducati 1'46.244 0.088
3 Italy Лука Марини Ducati 1'46.327 0.171
4 France Жоан Зарко Ducati 1'46.383 0.227
5 Italy Франческо Баньяя Ducati 1'46.471 0.315
6 France Фабио Куартараро Yamaha 1'46.506 0.350
7 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 1'46.507 0.351
8 Japan Такааки Накагами Honda 1'46.561 0.405
9 Spain Пол Эспаргаро Honda 1'46.667 0.511
10 Italy Энеа Бастьянини Ducati 1'46.679 0.523
11 Spain Хорхе Мартин Ducati 1'47.223 1.067
12 Spain Марк Маркес Honda 1'47.468 1.312
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