Джаннантонио завоевал первый поул в MotoGP

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Новичок чемпионата MotoGP Фабио ди Джаннантонио выиграл квалификацию MotoGP в Муджелло. Это его первый поул в карьере в премьер-классе. Джаннантонио выступает на байке Ducati команды Gresini и является напарником Энеа Бастьянини.

На Гран При Италии завтра стартуют с первого ряда только итальянцы. Компанию Джаннантонио составят Марко Беццеки и Лука Марини. Четвертое место на старте досталось Жоану Зарко. Лучшим из гонщиков не на Ducati стал действующий чемпион Фабио Куартараро, который на Yamaha показал только шесток место.

На данный момент Джаннантонио занимает только 22-е место в чемпионате. Он заработал свои дебютные очки на последнем этапе в Ле-Мане, где финишировал 13-м.

Первая квалификационная сессия прошла по подсыхающей трассе. Во второй сегмент вышли Марк Маркес и как раз Фабио ди Джаннантонио.

Вторая сессия в самом начале была прервана из-за аварии Марка Маркеса. Шестикратный чемпион поднялся на ноги после падения и даже изобразил попытку поднять горящий байк, но увидев пламя был вынужден отступить. Механики предприняли попытку починить его мотоцикл, но он занял только 10-е место.