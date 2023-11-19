MotoGP Гран При Катара
Отчет о гонке

Джаннантонио опередил Баньяю и впервые победил в MotoGP, Мартин провалил гонку

Гран При Катара подарил премьер-классу нового победителя, уже восьмого в нынешнем сезоне – и почти решил судьбу чемпионского титула 2023 года

Льюис Дункан
Автор Льюис Дункан
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Фабио Ди Джаннантонио, Gresini Racing, победитель гонки

После выигранного спринта Хорхе Мартин сократил отставание в общем зачете от действующего чемпиона Франческо Баньяи всего до семи очков. Главную гонку на трассе «Лосаил» соперники начинали бок о бок со второго ряда. 

Но когда погасли светофоры, итальянец из заводской Ducati с четвертого места устремился вперед и к первому торможению возглавил пелотон. А вот испанский гонщик Pramac, напротив, начал терять позиции. Всю гонку Мартин не был похож на себя субботнего и в итоге не без труда финишировал лишь на десятой позиции. 

Баньяя же, казалось, должен легко победить и фактически гарантировать себе титул. Но нашелся в этот день тот, кто еще больше хотел подняться на вершину подиума.

Для Фабио Ди Джаннантонио сезон-2023 складывается, говоря откровенно, хуже не придумаешь. Гонщику не удавалось угнаться за своим напарником Алексом Маркесом, а осенью ему и вовсе указали на дверь, чтобы освободить место для другого Маркеса, Марка. 

При этом у Диджи, как зовут итальянца в паддоке, до сих пор нет контракта на 2024-й. Но вдруг – то ли скорое увольнение избавило гонщика от психологического прессинга, то ли наконец-то начал сказываться двухлетний опыт – Фабио помчал так, как никогда прежде. 

В Австралии он впервые поднялся на подиум, принт в Катаре завершил вторым, а в главной гонке догнал Баньяю и за три круга смог опередить того. При этом на приборной панели его Ducati отчетливо горела строчка "mapping 8". Прежде производитель таким образом сообщал своим гонщикам командный приказ – запрет на борьбу. 

Франческо Баньяя, Ducati Team, Фабио Ди Джаннантонио, Gresini Racing

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Франческо Баньяя, Ducati Team, Фабио Ди Джаннантонио, Gresini Racing

Но Диджа проигнорировал сообщение – а Баньяя, вдобавок, едва не упал, пытаясь вернуться в лидеры. Но в итоге он все же смог финишировать вторым. Это значит, что отрыв от Мартина вырос до 21 очка. Теперь Франческо может повторить историю Макса Ферстаппена и завоевать чемпионский титул уже в спринте на финальном этапе в Валенсии. 

Стартовавший с поула Лука Марини из VR46, как и в спринте, дополнил тройку призеров, гонщик Aprilia Маверик Виньялес пробился с восьмого места на четвертое.

Брэд Биндер из KTM финишировал пятым, опередив еще одного представителя Gresini Алекса Маркеса. 

Мигель Оливейра не вышел на старт, получив перелом правой лопатки в субботней аварии. Что интересно, судьи признали именно португальца ее виновником – таким образом, назначенный штраф ему придется отбыть уже в 2024 году. 

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Результаты Гран При Катара MotoGP (22 круга)

Поз. Гонщик / Команда Время / Отст.
1 Italy Фабио Ди ДжаннантониоGresini Racing

41'43.654
2 Italy Франческо БаньяяDucati Team

+2.734

41'46.388
3 Italy Лука МариниTeam VR46

+4.408

41'48.062
4 Spain Маверик ВиньялесAprilia Racing Team

+4.488

41'48.142
5 South Africa Брэд БиндерRed Bull KTM Factory Racing

+7.246

41'50.900
6 Spain Алекс МаркесGresini Racing

+7.620

41'51.274
7 France Фабио КуартарароYamaha Factory Racing

+7.828

41'51.482
8 Italy Энеа БастьяниниDucati Team

+8.239

41'51.893
9 Australia Джеке МиллерRed Bull KTM Factory Racing

+11.509

41'55.163
10 Spain Хорхе МартинPramac Racing

+14.819

41'58.473
11 Spain Марк МаркесRepsol Honda Team

+14.964

41'58.618
12 France Жоан ЗаркоPramac Racing

+17.431

42'01.085
13 Italy Марко БедзеккиTeam VR46

+17.807

42'01.461
14 Spain Хоан МирRepsol Honda Team

+18.673

42'02.327
15 Spain Аугусто ФернандесTech 3

+21.455

42'05.109
16 Italy Франко МорбиделлиYamaha Factory Racing

+21.474

42'05.128
17 Spain Рауль ФернандесRNF Racing

+22.142

42'05.796
18 Spain Пол ЭспаргароTech 3

+27.194

42'10.848
19 Japan Такааки НакагамиTeam LCR

+27.740

42'11.394
  Spain Алеш ЭспаргароAprilia Racing Team

+16 кругов

 
  Spain Икер ЛекуонаTeam LCR  
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