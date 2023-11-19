Джаннантонио опередил Баньяю и впервые победил в MotoGP, Мартин провалил гонку
Гран При Катара подарил премьер-классу нового победителя, уже восьмого в нынешнем сезоне – и почти решил судьбу чемпионского титула 2023 года
После выигранного спринта Хорхе Мартин сократил отставание в общем зачете от действующего чемпиона Франческо Баньяи всего до семи очков. Главную гонку на трассе «Лосаил» соперники начинали бок о бок со второго ряда.
Но когда погасли светофоры, итальянец из заводской Ducati с четвертого места устремился вперед и к первому торможению возглавил пелотон. А вот испанский гонщик Pramac, напротив, начал терять позиции. Всю гонку Мартин не был похож на себя субботнего и в итоге не без труда финишировал лишь на десятой позиции.
Баньяя же, казалось, должен легко победить и фактически гарантировать себе титул. Но нашелся в этот день тот, кто еще больше хотел подняться на вершину подиума.
Для Фабио Ди Джаннантонио сезон-2023 складывается, говоря откровенно, хуже не придумаешь. Гонщику не удавалось угнаться за своим напарником Алексом Маркесом, а осенью ему и вовсе указали на дверь, чтобы освободить место для другого Маркеса, Марка.
При этом у Диджи, как зовут итальянца в паддоке, до сих пор нет контракта на 2024-й. Но вдруг – то ли скорое увольнение избавило гонщика от психологического прессинга, то ли наконец-то начал сказываться двухлетний опыт – Фабио помчал так, как никогда прежде.
В Австралии он впервые поднялся на подиум, принт в Катаре завершил вторым, а в главной гонке догнал Баньяю и за три круга смог опередить того. При этом на приборной панели его Ducati отчетливо горела строчка "mapping 8". Прежде производитель таким образом сообщал своим гонщикам командный приказ – запрет на борьбу.
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Франческо Баньяя, Ducati Team, Фабио Ди Джаннантонио, Gresini Racing
Но Диджа проигнорировал сообщение – а Баньяя, вдобавок, едва не упал, пытаясь вернуться в лидеры. Но в итоге он все же смог финишировать вторым. Это значит, что отрыв от Мартина вырос до 21 очка. Теперь Франческо может повторить историю Макса Ферстаппена и завоевать чемпионский титул уже в спринте на финальном этапе в Валенсии.
Стартовавший с поула Лука Марини из VR46, как и в спринте, дополнил тройку призеров, гонщик Aprilia Маверик Виньялес пробился с восьмого места на четвертое.
Брэд Биндер из KTM финишировал пятым, опередив еще одного представителя Gresini Алекса Маркеса.
Мигель Оливейра не вышел на старт, получив перелом правой лопатки в субботней аварии. Что интересно, судьи признали именно португальца ее виновником – таким образом, назначенный штраф ему придется отбыть уже в 2024 году.
Сезон MotoGP финиширует ровно через неделю в испанской Валенсии.
Результаты Гран При Катара MotoGP (22 круга)
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