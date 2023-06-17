Двойной обгон принес Мартину победу в спринте немецкого этапа MotoGP

Скоротечный субботний заезд на «Заксенринге» оставался по-настоящему напряженным на протяжении пяти первых кругов. Стартовавший с поула лидер сезона Франческо Баньяя и традиционно сильный на германской трассе Джек Миллер устроили яркий спектакль, несколько раз обогнав друг друга в споре за лидерство.

Однако на четвертом круге они настолько увлеклись борьбой между собой, что пропустили кинжальную атаку Хорхе Мартина на задней прямой. Испанец из Pramac Ducati выскочил с третьего места на первое, сразу после этого едва не упал, но каким-то чудом удержал и мотоцикл, и лидерство в гонке.

Казалось, первым ему оставаться недолго – однако Мартин смог быстро нарастить отрыв до одной секунды, после чего уже не подпускал соперников ближе.

Баньяя предпочел не рисковать в погоне за соперником и финишировал вторым, Миллер замкнул тройку призеров.

Джек Миллер, Red Bull KTM Factory Racing, третье место Фото: Александр Триниц

Еще один гонщик Pramac Жоан Зарко на финальном круге довольно жестко оттеснил с пятого места Брэда Биндера и едва не опередил Луку Марини – не хватило пяти сотых секунды. Француз остался пятым, однако судьи уже начали изучать его действия, что грозит штрафом.

Марко Бедзекки, который до Гран При Германии занимал второе место в общем зачете, вновь не был заметен по ходу гонки и финишировал лишь седьмым, после чего пропустил в таблице победившего Мартина.

Для Хорхе этот успех в спринте стал вторым в нынешнем сезоне. По воскресеньям испанец пока что ни разу не смог стать сильнейшим.

Марк Маркес, Repsol Honda Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Марк Маркес, который ни разу за карьеру не проиграл на «Заксенринге», после четырех падений по ходу уик-энда стартовал седьмым и по ходу дистанции только терял позиции. В итоге он финишировал лишь 11-м.

Сильнейшим представителем Yamaha стал Фабио Куартараро на 13-м месте, а Маверик Виньялес из Aprilia и вовсе не добрался до клетчатого флага, уронив мотоцикл в первом повороте на последних кругах.

Результанты спринта Гран При Германии MotoGP (15 кругов)