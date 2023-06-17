Двойной обгон принес Мартину победу в спринте немецкого этапа MotoGP
Гонщик Pramac Ducati на одной прямой опередил Джека Миллера с Франческо Баньяей – и уехал от них к победе
Скоротечный субботний заезд на «Заксенринге» оставался по-настоящему напряженным на протяжении пяти первых кругов. Стартовавший с поула лидер сезона Франческо Баньяя и традиционно сильный на германской трассе Джек Миллер устроили яркий спектакль, несколько раз обогнав друг друга в споре за лидерство.
Однако на четвертом круге они настолько увлеклись борьбой между собой, что пропустили кинжальную атаку Хорхе Мартина на задней прямой. Испанец из Pramac Ducati выскочил с третьего места на первое, сразу после этого едва не упал, но каким-то чудом удержал и мотоцикл, и лидерство в гонке.
Казалось, первым ему оставаться недолго – однако Мартин смог быстро нарастить отрыв до одной секунды, после чего уже не подпускал соперников ближе.
Баньяя предпочел не рисковать в погоне за соперником и финишировал вторым, Миллер замкнул тройку призеров.
Джек Миллер, Red Bull KTM Factory Racing, третье место
Фото: Александр Триниц
Еще один гонщик Pramac Жоан Зарко на финальном круге довольно жестко оттеснил с пятого места Брэда Биндера и едва не опередил Луку Марини – не хватило пяти сотых секунды. Француз остался пятым, однако судьи уже начали изучать его действия, что грозит штрафом.
Марко Бедзекки, который до Гран При Германии занимал второе место в общем зачете, вновь не был заметен по ходу гонки и финишировал лишь седьмым, после чего пропустил в таблице победившего Мартина.
Для Хорхе этот успех в спринте стал вторым в нынешнем сезоне. По воскресеньям испанец пока что ни разу не смог стать сильнейшим.
Марк Маркес, Repsol Honda Team
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Марк Маркес, который ни разу за карьеру не проиграл на «Заксенринге», после четырех падений по ходу уик-энда стартовал седьмым и по ходу дистанции только терял позиции. В итоге он финишировал лишь 11-м.
Сильнейшим представителем Yamaha стал Фабио Куартараро на 13-м месте, а Маверик Виньялес из Aprilia и вовсе не добрался до клетчатого флага, уронив мотоцикл в первом повороте на последних кругах.
Результанты спринта Гран При Германии MotoGP (15 кругов)
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|Хорхе Мартин
|Ducati
|-
|2
|Франческо Баньяя
|Ducati
|2.468
|2.468
|3
|Джек Миллер
|KTM
|3.287
|3.287
|4
|Лука Марини
|Ducati
|5.487
|5.487
|5
|Жоан Зарко
|Ducati
|5.538
|5.538
|6
|Брэд Биндер
|KTM
|6.289
|6.289
|7
|Марко Бедзекки
|Ducati
|6.956
|6.956
|8
|Алекс Маркес
|Ducati
|9.261
|9.261
|9
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|9.691
|9.691
|10
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|9.715
|9.715
|11
|Марк Маркес
|Honda
|10.828
|10.828
|12
|Фабио ди Джаннантонио
|Ducati
|10.905
|10.905
|13
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|11.366
|11.366
|14
|Аугусто Фернандес
|KTM
|12.593
|12.593
|15
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|12.905
|12.905
|16
|Мигель Оливейра
|Aprilia
|13.837
|13.837
|17
|Такааки Накагами
|Honda
|14.505
|14.505
|18
|Рауль Фернандес
|Aprilia
|28.959
|28.959
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|Йонас Фольгер
|KTM
|Полные результаты
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