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Двойной обгон принес Мартину победу в спринте немецкого этапа MotoGP

Гонщик Pramac Ducati на одной прямой опередил Джека Миллера с Франческо Баньяей – и уехал от них к победе

Александр Кабановский
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Хорхе Мартин, Pramac Racing

Скоротечный субботний заезд на «Заксенринге» оставался по-настоящему напряженным на протяжении пяти первых кругов. Стартовавший с поула лидер сезона Франческо Баньяя и традиционно сильный на германской трассе Джек Миллер устроили яркий спектакль, несколько раз обогнав друг друга в споре за лидерство. 

Однако на четвертом круге они настолько увлеклись борьбой между собой, что пропустили кинжальную атаку Хорхе Мартина на задней прямой. Испанец из Pramac Ducati выскочил с третьего места на первое, сразу после этого едва не упал, но каким-то чудом удержал и мотоцикл, и лидерство в гонке. 

Казалось, первым ему оставаться недолго – однако Мартин смог быстро нарастить отрыв до одной секунды, после чего уже не подпускал соперников ближе. 

Баньяя предпочел не рисковать в погоне за соперником и финишировал вторым, Миллер замкнул тройку призеров. 

Джек Миллер, Red Bull KTM Factory Racing, третье место

Джек Миллер, Red Bull KTM Factory Racing, третье место

Фото: Александр Триниц

Еще один гонщик Pramac Жоан Зарко на финальном круге довольно жестко оттеснил с пятого места Брэда Биндера и едва не опередил Луку Марини – не хватило пяти сотых секунды. Француз остался пятым, однако судьи уже начали изучать его действия, что грозит штрафом. 

Марко Бедзекки, который до Гран При Германии занимал второе место в общем зачете, вновь не был заметен по ходу гонки и финишировал лишь седьмым, после чего пропустил в таблице победившего Мартина.

Для Хорхе этот успех в спринте стал вторым в нынешнем сезоне. По воскресеньям испанец пока что ни разу не смог стать сильнейшим.  

Марк Маркес, Repsol Honda Team

Марк Маркес, Repsol Honda Team

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Марк Маркес, который ни разу за карьеру не проиграл на «Заксенринге», после четырех падений по ходу уик-энда стартовал седьмым и по ходу дистанции только терял позиции. В итоге он финишировал лишь 11-м. 

Сильнейшим представителем Yamaha стал Фабио Куартараро на 13-м месте, а Маверик Виньялес из Aprilia и вовсе не добрался до клетчатого флага, уронив мотоцикл в первом повороте на последних кругах. 

Результанты спринта Гран При Германии MotoGP (15 кругов)

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Spain Хорхе Мартин Ducati -  
2 Italy Франческо Баньяя Ducati 2.468 2.468
3 Australia Джек Миллер KTM 3.287 3.287
4 Italy Лука Марини Ducati 5.487 5.487
5 France Жоан Зарко Ducati 5.538 5.538
6 South Africa Брэд Биндер KTM 6.289 6.289
7 Italy Марко Бедзекки Ducati 6.956 6.956
8 Spain Алекс Маркес Ducati 9.261 9.261
9 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 9.691 9.691
10 Italy Энеа Бастьянини Ducati 9.715 9.715
11 Spain Марк Маркес Honda 10.828 10.828
12 Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 10.905 10.905
13 France Фабио Куартараро Yamaha 11.366 11.366
14 Spain Аугусто Фернандес KTM 12.593 12.593
15 Italy Франко Морбиделли Yamaha 12.905 12.905
16 Portugal Мигель Оливейра Aprilia 13.837 13.837
17 Japan Такааки Накагами Honda 14.505 14.505
18 Spain Рауль Фернандес Aprilia 28.959 28.959
  Spain Маверик Виньялес Aprilia    
  Germany Йонас Фольгер KTM    
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