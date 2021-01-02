Трехкратный чемпион MotoGP Хорхе Лоренсо и трехкратный вице-чемпион Андреа Довициозо обменялись не слишком доброжелательными репликами в адрес друг друга по ходу недавних интервью. Еще сравнительно недавно испанец и итальянец вместе выступали за команду Ducati и поздравляли друг друга с успехами – однако уже тогда отношения между пилотами, судя по всему, были далеки от идеальных.

Начался обмен любезностями с подачи Довициозо. «Думаю, он до сих пор недолюбливает меня, – сказал итальянец о Лоренсо в интервью испанскому стриминг-сервису DAZN. – Он нападает на меня, как только появляется мало-мальский повод. Похоже, он просто не может смириться, что уступал мне в те два года, что мы пилотировали один мотоцикл».

Действительно, за два сезона совместных выступлений (2017 и 2018 годы) Довициозо выиграл 10 гонок (против 3-х побед у Лоренсо) и дважды становился вице-чемпионом, в то время как его напарник не смог подняться выше 7-го места в общем зачете.

Лоренсо (слева) и Довициозо в 2019 году Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

«Он одержал так много побед за свою карьеру – и вроде как должен быть выше всех этих дрязг, – продолжил Довициозо. – Но, видимо, тот проигрыш мне не дает ему покоя».

Лоренсо оперативно ответил на упреки со стороны бывшего напарника в своем инстаграм-аккаунте: «Я понимаю, ему было непросто, когда Ducati решила сделать ставку на чемпиона [т.е. на самого Лоренсо, который уже в момент прихода в итальянскую команду был трехкратным чемпионом MotoGP]. И платить мне в 12 раз больше, чем Андреа. Но правда в том, что я опережал Андреа, когда мы выступали на 250-кубовых мотоциклах – а потом и в MotoGP. В частности, в тот сезон, когда мы оба выступали на Yamaha.

Да и в Ducati, когда байк соответствовал моим запросам, я регулярно опережал его и мог рассчитывать на неплохие результаты в чемпионате. Увы, моему прогрессу в Ducati помешала травма».

В словах Лоренсо тоже есть рациональное зерно. В 2018 году в шести летних гонках он одержал три победы и один раз финишировал вторым, а в конце лета и начале осени выиграл три квалификации подряд. Однако падение в начале гонки на Гран При Арагона привело к перелому одной из костей стопы и вынудило испанца пропустить четыре следующих этапа.

«Так что, дорогой Андреа, и ты знаешь, и весь мир знает, что у меня нет ненависти к тебе, – заявил Лоренсо. – То, что ты опередил меня в первый совместный сезон в Ducati – не причина для ненависти. Ведь это в целом нормально. А вот останься я в Ducati – все стало бы очевидно.

Андреа ревниво относился к моим успехам еще в 250-кубовом классе. Но я все же хотел попробовать выстроить нормальные отношения. Помню, по ходу первого сезона в Ducati я как-то подошел к нему поздравить с финишем на подиуме. Но он даже на это отреагировал негативно».

В последние годы и Лоренсо, и Довициозо покинули число участников MotoGP. Испанец прекратил участие в гонках год назад после неудачного сезона в составе Honda, а итальянец этой осенью отказался продлевать контракт с Ducati.