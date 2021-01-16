«Думал, это шутка». Ринс не поверил в уход босса Suzuki

В первые дни января Suzuki подтвердила, что расстается с главой своей гоночной команды Бривио, который работал с японцами на протяжении восьми последних лет.

Объявление об этом было сделано вскоре после того, как Motorsport.com стало известно о планах руководства Renault сделать Давиде руководителем своей команды в Формуле 1.

За время работы итальянца Suzuki значительно усилилась, а в прошедшем сезоне ее гонщик Хоан Мир завоевал титул в премьер-классе. Его напарник Алекс Ринс, который попал в команду в 2017-м по приглашению Бривио, признался, что для него уход Давиде стал полной неожиданностью.

«Честно говоря, я даже не подозревал о такой возможности, – сказал победитель трех Гран При в испанском подкасте Motorsport.com. – Он позвонил мне всего за день до официального объявления и сказал, что уходит.

Сначала я даже решил, что это шутка. Но оказалось, что все на самом деле так. Это стало для меня полным сюрпризом.

Он проделал в Suzuki невероятную работу, а теперь для него начнется новая история».

Ринс добавил: «У нас были и остаются очень хорошие отношения. Я очень благодарен за все, что он сделал за эти годы. За возможность, которую дал мне в 2017-м после сложного сезона [в Moto2] со множеством травм».

Гонщик признался, что не знает, как потеря тим-менеджера скажется на команде: «Сложно сказать, на что она повлияет. Но в любом случае нам будет не хватать Давиде. Это точно скажется, но не думаю, что негативно.

У нас в команде царит потрясающая гармония, в том числе и его усилиями. Теперь, без Давиде, все станет иначе, но вряд ли изменится сильно».