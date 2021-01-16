Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
25 мар.
Следующее событие через
67 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
16 апр.
Следующее событие через
89 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Монте-Карло
21 янв.
Следующее событие через
4 дня
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Хорватия
22 апр.
Следующее событие через
95 дней
Перейти к полному расписанию
Дакар
R
Дакар
Дакар
01 янв.
Мероприятие окончено
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
26 февр.
Следующее событие через
40 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Эд-Диръия II
27 февр.
Следующее событие через
41 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
MotoGP / Новость

«Думал, это шутка». Ринс не поверил в уход босса Suzuki

Поделились
Комментарии
«Думал, это шутка». Ринс не поверил в уход босса Suzuki
Автор:
Соавтор: Херман Гарсия Казанова

Победитель гонок MotoGP рассказал, что счел новости об уходе Давиде Бривио из команды лишь розыгрышем

В первые дни января Suzuki подтвердила, что расстается с главой своей гоночной команды Бривио, который работал с японцами на протяжении восьми последних лет. 

Объявление об этом было сделано вскоре после того, как Motorsport.com стало известно о планах руководства Renault сделать Давиде руководителем своей команды в Формуле 1. 

Читайте также:

За время работы итальянца Suzuki значительно усилилась, а в прошедшем сезоне ее гонщик Хоан Мир завоевал титул в премьер-классе. Его напарник Алекс Ринс, который попал в команду в 2017-м по приглашению Бривио, признался, что для него уход Давиде стал полной неожиданностью. 

«Честно говоря, я даже не подозревал о такой возможности, – сказал победитель трех Гран При в испанском подкасте Motorsport.com. – Он позвонил мне всего за день до официального объявления и сказал, что уходит. 

Сначала я даже решил, что это шутка. Но оказалось, что все на самом деле так. Это стало для меня полным сюрпризом.

Он проделал в Suzuki невероятную работу, а теперь для него начнется новая история».

Ринс добавил: «У нас были и остаются очень хорошие отношения. Я очень благодарен за все, что он сделал за эти годы. За возможность, которую дал мне в 2017-м после сложного сезона [в Moto2] со множеством травм».  

Гонщик признался, что не знает, как потеря тим-менеджера скажется на команде: «Сложно сказать, на что она повлияет. Но в любом случае нам будет не хватать Давиде. Это точно скажется, но не думаю, что негативно.

У нас в команде царит потрясающая гармония, в том числе и его усилиями. Теперь, без Давиде, все станет иначе, но вряд ли изменится сильно».

Читайте также:

В MotoGP пока не решили, переносить ли ГП Катара. Но назначили еще одни тесты

Предыдущая новость

В MotoGP пока не решили, переносить ли ГП Катара. Но назначили еще одни тесты
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Алекс Ринс
Команды Team Suzuki MotoGP
Автор Ориоль Пучдемон

Самое читаемое Сегодня

Боттас побоялся взбесить Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Боттас побоялся взбесить Хэмилтона

Битва поколений Ф1: Макс против Льюиса, Кими и Себа
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Битва поколений Ф1: Макс против Льюиса, Кими и Себа

Три КамАЗа разгромили соперников на «Дакаре»
Дакар Дакар / Отчет о гонке

Три КамАЗа разгромили соперников на «Дакаре»

Toyota официально представила гиперкар GR010 и назвала гонщиков
WEC WEC / Новость

Toyota официально представила гиперкар GR010 и назвала гонщиков

Норрис: Иногда мы с Сайнсом друг друга ненавидели
Формула 1 Формула 1 / Новость

Норрис: Иногда мы с Сайнсом друг друга ненавидели

Российский пилот Формулы 4 начал сезон с победы в Дубае, обогнав сына Трулли
Другие Формулы Другие Формулы / Отчет о гонке

Российский пилот Формулы 4 начал сезон с победы в Дубае, обогнав сына Трулли

Риккардо предпочел Ле-Ман «500 милям Индианаполиса»
Формула 1 Формула 1 / Новость

Риккардо предпочел Ле-Ман «500 милям Индианаполиса»

Петерансель в 14-й раз выиграл «Дакар»
Дакар Дакар / Отчет о гонке

Петерансель в 14-й раз выиграл «Дакар»

Самое важное:

«Думал, это шутка». Ринс не поверил в уход босса Suzuki
MotoGP MotoGP / Новость

«Думал, это шутка». Ринс не поверил в уход босса Suzuki

В MotoGP пока не решили, переносить ли ГП Катара. Но назначили еще одни тесты
MotoGP MotoGP / Новость

В MotoGP пока не решили, переносить ли ГП Катара. Но назначили еще одни тесты

Команды MotoGP обсудят перенос Гран При Катара
MotoGP MotoGP / Новость

Команды MotoGP обсудят перенос Гран При Катара

Suzuki не нашла замены боссу, который (вроде бы) уходит в Формулу 1
MotoGP MotoGP / Новость

Suzuki не нашла замены боссу, который (вроде бы) уходит в Формулу 1

Самое читаемое

1
Формула 1

Боттас побоялся взбесить Хэмилтона

18ч
2
Формула 1

Битва поколений Ф1: Макс против Льюиса, Кими и Себа

1дн
3
Дакар

Три КамАЗа разгромили соперников на «Дакаре»

21ч
4
WEC

Toyota официально представила гиперкар GR010 и назвала гонщиков

23ч
5
Формула 1

Норрис: Иногда мы с Сайнсом друг друга ненавидели

16ч

Самое важное:

«Думал, это шутка». Ринс не поверил в уход босса Suzuki
MotoGP

«Думал, это шутка». Ринс не поверил в уход босса Suzuki

В MotoGP пока не решили, переносить ли ГП Катара. Но назначили еще одни тесты
MotoGP

В MotoGP пока не решили, переносить ли ГП Катара. Но назначили еще одни тесты

Команды MotoGP обсудят перенос Гран При Катара
MotoGP

Команды MotoGP обсудят перенос Гран При Катара

Suzuki не нашла замены боссу, который (вроде бы) уходит в Формулу 1
MotoGP

Suzuki не нашла замены боссу, который (вроде бы) уходит в Формулу 1

Анализ: как Бривио вернет Renault в лидеры Формулы 1
Формула 1

Анализ: как Бривио вернет Renault в лидеры Формулы 1

Последние видео

Зальцбургринг-1988: Уэйн Граднер против Эдди Лоусона 01:56
MotoGP
3 нояб. 2020 г.

Зальцбургринг-1988: Уэйн Граднер против Эдди Лоусона

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP 00:38
MotoGP
8 авг. 2020 г.

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP

Марк Маркес проводит занятия после операции 00:19
MotoGP
4 авг. 2020 г.

Марк Маркес проводит занятия после операции

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции 00:13
MotoGP
27 июл. 2020 г.

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка 00:38
MotoGP
25 июл. 2020 г.

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.