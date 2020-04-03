Ducati выберет состав на 2021 год из пяти пилотов

В этом году истекают контракты у обоих пилотов заводской команды Ducati в MotoGP – Андреа Довициозо и Данило Петруччи. В связи с этим команда может полностью обновить состав уже зимой. Однако Маверик Виньялес и Фабио Куартараро, которые ранее считались чуть ли не главными кандидатами на места в итальянской команде, уже заключили новые контракты с Yamaha. Еще один фаворит Ducati – Жоан Мир – скорее всего, останется в Suzuki.

Глава итальянского коллектива Паоло Чиабатти на днях рассказал, что теперь Ducati намерена выбирать между пилотами, с которыми у нее уже подписаны контракты. Помимо Довициозо и Петруччи это Джек Миллер и Франческо Баньяя из Pramac и Жоан Зарко из Avintia.

«У нас есть такие гонщики, как Андреа Довициозо. Больше него за последние годы побеждал только Маркес, – сказал Чиабатти. – Довициозо – единственный, кто всерьез боролся с Маркесом за титул. Да, ему недавно исполнилось 34 года, но поддерживая форму, он без проблем сможет провести еще два-три сезона.

У нас есть Петруччи, который был очень хорош на тестах в Катаре. Мы сожалели, что гонок не будет, так как верили, что Данило мог бы показать себя на высшем уровне.

У нас есть Миллер и Баньяя в Pramac, два молодых гонщика из числа самых талантливых в MotoGP. Есть Зарко, который будет пилотировать прошлогодний байк в составе Avintia. Он уже показал свою скорость в Tech3 [выступая на Yamaha за эту команду в 2018 году].

Так что у нас есть пять гонщиков. Их контракты с Ducati истекают, но отношения у нас очень близкие. И мы будем рассматривать их, выбирая состав на 2021 и 2022 годы».

Довициозо становился вице-чемпионом MotoGP в трех последних сезонах. Петруччи в прошлом году выиграл первый Гран При в карьере, а Миллер завоевал пять подиумов за сезон.

Напомним, что даже в отсутствие гонок немало интересного для поклонников мотоспорта можно найти на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». В частности, там можно увидеть легендарные гонки прошлого с русским комментарием – а также в прямом эфире наблюдать за виртуальными заездами с участием пилотов MotoGP.