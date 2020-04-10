Ducati введет скидки для команд-сателлитов

MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Италии
Билеты
28 мая
-
31 мая
Следующее событие через
47 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Каталонии
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
54 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Германии
Билеты
18 июн.
-
21 июн.
Следующее событие через
68 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
TT Ассен
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
75 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Финляндии
Билеты
09 июл.
-
12 июл.
Следующее событие через
89 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Чехии
Билеты
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
117 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австрии
Билеты
13 авг.
-
16 авг.
Следующее событие через
124 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Великобритании
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
138 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Сан-Марино
Билеты
10 сент.
-
13 сент.
Следующее событие через
152 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Арагона
Билеты
25 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
167 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Японии
Билеты
15 окт.
-
18 окт.
Следующее событие через
187 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австралии
Билеты
23 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
195 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Малайзии
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
201 день
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Америк
Билеты
13 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
216 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Аргентины
Билеты
20 нояб.
-
22 нояб.
Следующее событие через
223 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Валенсии
Билеты
27 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
230 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
MotoGP / Новость

Ducati введет скидки для команд-сателлитов

Поделились
Комментарии
Ducati введет скидки для команд-сателлитов
Автор:
10 апр. 2020 г., 16:26

Новый принцип расчетов с производителем мотоциклов позволит коллективам-клиентам не переплачивать за несостоявшиеся гонки

На мотоциклах марки Ducati в чемпионате мира по мотогонкам наряду с заводской командой выступают два частных коллектива – Pramac и Avintia. По сути эти команды являются клиентами итальянской марки и ежегодно платят за пакет услуг Ducati, заключающийся в предоставлении мотоциклов и запасных частей, работу инженеров-консультантов, а также процедуры по техобслуживанию, которые может выполнять только производитель.

Принято считать, что один мотоцикл последнего поколения обходится клиенту примерно в 4 миллиона долларов в год, а байк предыдущей версии – вдвое дешевле. Таким образом, команды-сателлиты могут ежегодно приносить Ducati больше 30 миллионов долларов.

Контракты при этом заключаются на год – но в связи с массовыми отменой и переносом этапов из-за коронавируса промоутер MotoGP имеет реальные шансы провести гораздо меньше этапов, чем планировалось изначально. Сокращение календаря может привести к тому, что спонсоры частных команд выплатят только часть заранее оговоренных сумм. Между тем коллекти

На мотоциклах марки Ducati в чемпионате мира по мотогонкам наряду с заводской командой выступают два частных коллектива – Pramac и Avintia. По сути эти команды являются клиентами итальянской марки и ежегодно платят за пакет услуг Ducati, заключающийся в предоставлении мотоциклов и запасных частей, работу инженеров-консультантов, а также процедуры по техобслуживанию, которые может выполнять только производитель.

Принято считать, что один мотоцикл последнего поколения обходится клиенту примерно в 4 миллиона долларов в год, а байк предыдущей версии – вдвое дешевле. Таким образом, команды-сателлиты могут ежегодно приносить Ducati больше 30 миллионов долларов.

Контракты при этом заключаются на год – но в связи с массовыми отменой и переносом этапов из-за коронавируса промоутер MotoGP имеет реальные шансы провести гораздо меньше этапов, чем планировалось изначально. Сокращение календаря может привести к тому, что спонсоры частных команд выплатят только часть заранее оговоренных сумм. Между тем коллективы продолжают платить сотрудникам, а также осуществлять лизинговые платежи за использующееся оборудование.

«Спонсоры перевели нам часть денег в феврале, - рассказал каналу Sky Italia Рубен Хаус, спортивный директор использующей мотоциклы Ducati команды Avintia. – С этим нам повезло, мы смогли продержаться два-три месяца. Но сейчас мы уже в красной зоне. Сейчас мы тратим на 10-15 % больше денег, чем можем себе позволить».

Читайте также:

В этих условиях Ducati пошла навстречу своим клиентам и согласилась пересмотреть условия контрактов: теперь размер выплат будет зависеть от количества состоявшихся гонок. Что позволит исключить ситуацию, когда из-за отмены этапа команды недополучили деньги от спонсоров – а платить за мотоциклы все равно приходится.

Напомним, что в отсутствие реальных гонок звезды MotoGP участвуют в виртуальных. Очередной киберзаезд состоится в ближайшее воскресенье – в частности, в нем примут участие Валентино Росси и Марк Маркес. Следить за ходом гонки в прямом эфире можно на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Читайте также:

 

Следующая новость
Suzuki назвала пилотов, которых хочет видеть в команде после 2022 года

Предыдущая новость

Suzuki назвала пилотов, которых хочет видеть в команде после 2022 года
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Команды Ducati Team В Магазин , Pramac Racing , Avintia Racing
Автор Герман Гарсия Казанова

База данных

Гран При Италии

Гран При Италии

28 мая - 31 мая
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Williams заложила свою базу, землю и исторические болиды

2
Формула 1

Формула 1 на месяц открыла доступ к своему архиву видео

3
Формула 1

«Ему не выжить рядом с Леклером». Экклстоун о шансах Хэмилтона в случае перехода в Ferrari

4
Формула 1

Пелотон будущего. Главные технические решения команд Ф1 в сезоне-2020

5
Формула 1

11 машин Формулы 1, которые никогда не выходили на старт

Последние видео

От новых ракурсов до удаленной работы: как изменились трансляции MotoGP 02:31
MotoGP

От новых ракурсов до удаленной работы: как изменились трансляции MotoGP

Команда Suzuki показала ливрею для сезона-2020 01:27
MotoGP

Команда Suzuki показала ливрею для сезона-2020

Зрелищный старт Гран При Венгрии-90 в MotoGP 01:57
MotoGP

Зрелищный старт Гран При Венгрии-90 в MotoGP

Сломя голову по «Спа-Франкоршам» на мотоцикле. В 1964 году 02:01
MotoGP

Сломя голову по «Спа-Франкоршам» на мотоцикле. В 1964 году

Мотогонки девяностых: как выглядел Гран При Австралии-91 02:44
MotoGP

Мотогонки девяностых: как выглядел Гран При Австралии-91

Самое важное:

Ducati введет скидки для команд-сателлитов
MGP

Ducati введет скидки для команд-сателлитов

Suzuki назвала пилотов, которых хочет видеть в команде после 2022 года
MGP

Suzuki назвала пилотов, которых хочет видеть в команде после 2022 года

Директор «Сепанга» покинул пост ради MotoGP
MGP

Директор «Сепанга» покинул пост ради MotoGP

Росси в эти выходные выйдет на старт виртуального MotoGP
MGP

Росси в эти выходные выйдет на старт виртуального MotoGP

Боссы команд Yamaha не поделили Куартараро
MGP

Боссы команд Yamaha не поделили Куартараро

Расписание

MotoGP
  • MotoGP
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 мая - 31 мая
Билеты
4 июн. - 7 июн.
Билеты
18 июн. - 21 июн.
Билеты
25 июн. - 28 июн.
Билеты
9 июл. - 12 июл.
Билеты
6 авг. - 9 авг.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.