Ducati введет скидки для команд-сателлитов
Новый принцип расчетов с производителем мотоциклов позволит коллективам-клиентам не переплачивать за несостоявшиеся гонки
На мотоциклах марки Ducati в чемпионате мира по мотогонкам наряду с заводской командой выступают два частных коллектива – Pramac и Avintia. По сути эти команды являются клиентами итальянской марки и ежегодно платят за пакет услуг Ducati, заключающийся в предоставлении мотоциклов и запасных частей, работу инженеров-консультантов, а также процедуры по техобслуживанию, которые может выполнять только производитель.
Принято считать, что один мотоцикл последнего поколения обходится клиенту примерно в 4 миллиона долларов в год, а байк предыдущей версии – вдвое дешевле. Таким образом, команды-сателлиты могут ежегодно приносить Ducati больше 30 миллионов долларов.
Контракты при этом заключаются на год – но в связи с массовыми отменой и переносом этапов из-за коронавируса промоутер MotoGP имеет реальные шансы провести гораздо меньше этапов, чем планировалось изначально. Сокращение календаря может привести к тому, что спонсоры частных команд выплатят только часть заранее оговоренных сумм. Между тем коллекти
На мотоциклах марки Ducati в чемпионате мира по мотогонкам наряду с заводской командой выступают два частных коллектива – Pramac и Avintia. По сути эти команды являются клиентами итальянской марки и ежегодно платят за пакет услуг Ducati, заключающийся в предоставлении мотоциклов и запасных частей, работу инженеров-консультантов, а также процедуры по техобслуживанию, которые может выполнять только производитель.
Принято считать, что один мотоцикл последнего поколения обходится клиенту примерно в 4 миллиона долларов в год, а байк предыдущей версии – вдвое дешевле. Таким образом, команды-сателлиты могут ежегодно приносить Ducati больше 30 миллионов долларов.
Контракты при этом заключаются на год – но в связи с массовыми отменой и переносом этапов из-за коронавируса промоутер MotoGP имеет реальные шансы провести гораздо меньше этапов, чем планировалось изначально. Сокращение календаря может привести к тому, что спонсоры частных команд выплатят только часть заранее оговоренных сумм. Между тем коллективы продолжают платить сотрудникам, а также осуществлять лизинговые платежи за использующееся оборудование.
«Спонсоры перевели нам часть денег в феврале, - рассказал каналу Sky Italia Рубен Хаус, спортивный директор использующей мотоциклы Ducati команды Avintia. – С этим нам повезло, мы смогли продержаться два-три месяца. Но сейчас мы уже в красной зоне. Сейчас мы тратим на 10-15 % больше денег, чем можем себе позволить».
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В этих условиях Ducati пошла навстречу своим клиентам и согласилась пересмотреть условия контрактов: теперь размер выплат будет зависеть от количества состоявшихся гонок. Что позволит исключить ситуацию, когда из-за отмены этапа команды недополучили деньги от спонсоров – а платить за мотоциклы все равно приходится.
Напомним, что в отсутствие реальных гонок звезды MotoGP участвуют в виртуальных. Очередной киберзаезд состоится в ближайшее воскресенье – в частности, в нем примут участие Валентино Росси и Марк Маркес. Следить за ходом гонки в прямом эфире можно на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Команды
|Ducati Team В Магазин , Pramac Racing , Avintia Racing
|Автор
|Герман Гарсия Казанова
Ducati введет скидки для команд-сателлитов
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