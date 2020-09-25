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MotoGP / Новость

Ducati в 2021 году приведет в MotoGP двух новичков

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Ducati в 2021 году приведет в MotoGP двух новичков
Автор:
, Главный редактор

Итальянская марка готова сделать официальное объявление – но в эти выходные не хочет мешать планам Валентино Росси

Ducati отложила запланированное на этот уик-энд официальное объявление о том, кто в 2021 году будет пилотировать мотоциклы итальянской марки в чемпионате MotoGP. Впрочем, это отнюдь не свидетельствует о каких-либо сложностях с определением состава трех выступающих на Ducati команд. Представители итальянского бренда отложили выход официального сообщения, чтобы не перетягивать внимание публики с Валентино Росси – многократный чемпион мира в эти выходные собирается объявить о своих планах на 2021 год.

Что касается состава команд Ducati в следующем сезоне, он уже не является особым секретом. Предполагается, что в заводском коллективе компанию Джеку Миллеру (чей контракт уже подтвержден) составит Франческо Баньяя. Места австралийца и итальянца в команде Pramac займут Жоан Зарко и Хорхе Мартин (экс-чемпион Moto3, сейчас занимающий 5-е место в чемпионате Moto 2). В свою очередь, место Зарко в команде Avintia получит еще один пилот Moto2, Энеа Бастьянини. Итальянец сейчас находится в протоколе на второй строчке и отстает от лидирующего Луки Марини всего на 5 очков. Судьбу оставшегося места в Avintia решит руководство самой команды – к примеру, оно может сохранить его за выступающим сейчас Тито Рабатом.

Босс Ducati Паоло Чьябатти уже озвучил планы сделать официальное объявление в середине следующей недели – «если не случится ничего неожиданного».

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Что же касается Валентино Росси, то в эти выходные ожидается объявление о его переходе в команду Petronas Yamaha – лидер которой Фабио Куартараро, в свою очередь, займет место итальянца в заводском коллективе японской марки. Объявление, таким образом, будет сделано в рамках проходящего сейчас в Барселоне мотоциклетного Гран При Каталонии. Кстати, за квалификациями и гонками этого этапа (как и всех остальных) можно следить с помощью видеоплатформы «Моторспорт.ТВ».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Жоан Зарко , Хорхе Мартин , Франческо Баньяя , Энеа Бастьянини
Команды Ducati Team , Pramac Racing , Avintia Racing
Автор Кирилл Качнов

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