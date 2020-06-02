Ducati уволила Петруччи

Данило Петруччи рассказал, что команда Ducati отказалась продлевать с ним контракт. В разговоре с корреспондентом телеканала TGR Umbria 29-летний итальянец подтвердил свое увольнение.

«Ducati решила прекратить наши отношения, — заявил Петруччи. — Разумеется, я разочарован. Но моей целью остается продолжить выступления в MotoGP в следующем году. Всего год назад я одержал первую победу и теперь хочу выигрывать вновь».

Мотоциклист провел за рулем Ducati пять лет: первые четыре года Данило выступал за Pramac Racing, а в прошлом году перешел в заводской коллектив. Лучшим результатом за это время стало шестое место в общем зачете в сезоне-2019. Перед этим Петруччи выступал в клиентских командах Aprilia.

Теперь слухи вновь связывают итальянца с Aprilia. Данило имел шанс перейти в эту команду в конце 2018 года, но в итоге оказался в Ducati. Теперь Петруччи сможет возобновить переговоры.

Наиболее вероятным вариантом для мотоциклиста станет замена дисквалифицированного Андреа Янноне не время его отстранения от гонок. Янноне запретили участвовать в соревнованиях на срок в 18 месяцев за допинг — но Андреа оспорил этот вердикт, так что пилот еще может вернуться в MotoGP раньше.

В этом случае для Петруччи может не остаться свободных мест в MotoGP. Данило сам признал, что при таком сценарии мог бы перейти в Супербайк и выступать там за Ducati.