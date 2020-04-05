Ducati усомнилась в планах боссов MotoGP провести 10 Гран При

Подобно своим коллегам из Формулы 1, участники MotoGP не смогли начать сезон-2020. Гран При Катара в начале марта прошел лишь для «младших» классов, после чего еще пять этапов были отложены или вовсе отменены. Сейчас календарь формально открывают майская гонка в Муджелло и июньская в Барселоне, но они тоже почти наверняка не состоятся в запланированные сроки.

Все это вынудило босса промоутерской компании Dorna Кармело Эспелету заявить, что он будет рад, если в итоге пройдут хотя бы десять гонок.

Эти планы разительно контрастируют со словами главы Ф1 Чейза Кэри о намерении организовать 15-18 Гран При – однако даже их подверг сомнению глава Ducati в MotoGP.

По мнению Паоло Чиабати, единственный реальный вариант состоит в том, чтобы отыскать несколько стран, готовых принимать соревнования, и в каждой из них провести по несколько гонок.

«Нам кажется, что будет непросто найти десять государств, где можно будет провести гонки в более-менее нормальных условиях, – сказал он Motorsport.com. – Возможное решение в том, чтобы попробовать, скажем, выбрать пять стран и провести по паре Гран При в каждой.

Например, если придет время ехать на «Сепанг», то можно было бы оставаться там десять дней и выступать по ходу двух уик-эндов подряд.

В нынешней ситуации лучше всего делать оценки, исходя из реалистичных перспектив. И попытаться предусмотреть возможные меры предосторожности. Хотя изменения к лучшему обязательно наступят».

Ранее в Dorna и FIM негативно высказывались по поводу идеи несколько гонок на одной трассе – правда, речь шла о подобной перспективе в рамках одного уик-энда.

Чиабатти также допустил, что сезон-2020 не получится провести вовсе: «Наша команда и наша компания пытаются предсказать возможное развитие событий. Конечно, мы не хотим такого, но с нашей стороны было бы безответственно вовсе не допускать подобного варианта».

Тем временем в отсутствие организаторы MotoGP устраивают виртуальные Гран При, ближайший из которых пройдет 12 апреля. Посмотреть его можно в прямом эфире можно будет на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».