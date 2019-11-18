Ducati провела переговоры с Зарко, чтобы убедить его выступать за своего сателлита
По ходу тестов MotoGP, которые в понедельник стартовали в Валенсии, итальянский производитель попробовал договориться с Жоаном Зарко о контракте с Avintia на 2020 год.
Зарко, которого многие называли главным открытием сезона-2018, в нынешнем чемпионате сменил байк с Yamaha на KTM. Его результаты резко упали, и француз был уволен, не дожидаясь завершения сезона. Он несколько раз стартовал за LCR Honda, но лишь в качестве замены перенесшему операцию Такааки Накагами.
Поговаривали, что Зарко может стать новым напарником Марка Маркеса в заводской Honda, но сейчас главным претендентом на место, освободившееся после ухода Хорхе Лоренсо, считается брат чемпиона Алекс.
Именно поэтому в паддоке MotoGP возникли новые слухи – теперь про интерес к Зарко со стороны Ducati. В случае с итальянцами сложность состоит в том, что места в заводской команде и сильном сателлите Pramac уже заняты, и Жоану готовы предложить лишь байк аутсайдера Avintia. Но сам он, комментируя ситуацию для Motorsport.com, был краток: «Это не топ-команда».
Француз добавил, что с большим удовольствием проведет будущий сезон в команде Алекса Маркеса Marc VDS в Moto2.
История получила развитие, когда стало известно о планах Ducati инвестировать в Avintia и предоставить Зарко мотоцикл 2019 года. В понедельник наши журналисты засняли Жоана, который выходил из моторхоума Ducati. Как удалось выяснить, он провел часовые переговоры с боссами команды Паоло Чиабатти и Джиджи Далл'Иньей (на фото выше).
Они пытались убедить Жоана, что в Avintia – где место ему скорее всего освободит Карел Абрагам – француз получит конкурентоспособную технику.
Другой гонщик Avintia Тито Рабат ранее по ходу этого сезона продлил контракт с сателлитом еще на два года.
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Жоан Зарко
|Команды
|Avintia Racing
|Автор
|Герман Гарсия Казанова
Ducati провела переговоры с Зарко, чтобы убедить его выступать за своего сателлита
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