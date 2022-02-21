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Франческо Баньяя всю карьеру в премьер-классе выступал на технике Ducati. Он подписал контракт напрямую с производителем и дебютировал в составе сателлита Pramac в 2019 году – примечательно, что компания пригласила воспитанника школы Валентино Росси в тот момент, когда он еще даже не выиграл титул в Moto2.

Два первых сезона оказались для гонщика сложными, он всего раз побывал на подиуме. Несмотря на это, в Ducati приняли решение о его переводе в заводскую команду на 2021 год. Там результаты резко пошли в гору: Франческо открыл счет победам в Арагоне, взяв верх в красивой дуэли с шестикратным чемпионом мира Марком Маркесом.

После этого Баньяя выиграл еще трижды и долго соперничал с Фабио Куартараро за титул, оставшись в итоге вторым. Ранее в Ducati уже говорили о намерении сохранить гонщика в своем составе, и в понедельник утром было объявлено о продлении его контракта еще на два года – до конца сезона-2024.

«Я всегда мечтал выступать за Ducati, и возможность провести с командой еще два сезона делает меня счастливым, – цитирует Франческо пресс-служба. – В заводском коллективе я ощутил правильную атмосферу. И теперь у меня есть возможность полностью сконцентрироваться на том, чтобы хорошо выступить в чемпионате».

Франческо Баньяя, Ducati Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Генеральный менеджер Ducati Джиджи Далл'Инья добавил: «Мы по-настоящему рады, что Баньяя останется с нами еще на два сезона. Он с самого начала демонстрирован свой талант и умение добиваться максимума от техники, приспосабливаясь к условиям.

Эти качества убедили нас, что вместе мы располагаем всем необходимым для борьбы за титулы».

По информации источников Motorsport.com, зарплата итальянца уже в этом году выросла почти вдвое и составит 1,5 млн евро.

Баньяя стал первым гонщиком Ducati, чем контракт действует после 2022 года. В предстоящем чемпионате его напарником будет Джек Миллер, но в перспективе конкуренцию за место в главной команде ему могут составить Хорхе Мартин и Энеа Бастьянини.

Новый сезон MotoGP стартует в первый уик-энд марта в Катаре.