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MotoGP / Презентация ливреи Ducati Новости

Ducati представила ливрею для нового сезона MotoGP

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Сильнейшая марка прошедшего сезона показала раскраску своего нового мотоцикла

Ducati представила ливрею для нового сезона MotoGP
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Презентацию Ducati пришлось перенести из-за коронавируса у Джека Миллера, изначально она должна была состояться еще 28 января. Теперь саму модель Desmosedici GP22 представят только 7 февраля, но уже в этот понедельник производитель опубликовал ролик с обновленной ливреей. 

Следует признать, что по сравнению с сезоном-2021 раскраска не претерпела значительных изменений: темно-красный основной тон дополнен белыми и голубыми элементами.

Прошедший сезон стал для Ducati одним из лучших в истории: ее гонщики одержали семь побед, Франческо Баньяя финишировал вторым в личном зачете, а сама марка выиграла в зачете производителей.  

В новом сезоне за Ducati продолжат выступать Баньяя и Миллер, причем последнего многие называют фаворитом в споре за титул: итальянец уже стал быстрейшим на финальных тестах 2021 года, где разрешено было использовать прототипы мотоциклов нового сезона. 

У итальянской марки в предстоящем чемпионате будет три сателлита – Pramac, Gresini Racing и VR46 Валентино Росси.

На технике спецификации 2022 года поедут, кроме заводских гонщиков, лучший новичок прошлого сезона Хорхе Мартин, Жоан Зарко из Pramac и Лука Марини из VR46. Остальные представители марки – Энеа Бастьянини и Фабио Ди Джаннантонио из Gresini и Марко Беццекки из VR46 – получат более старые байки.  

31 января участники MotoGP начали предсезонные тесты на «Сепанге», но первые несколько дней по правилам отданы тест-пилотам команд – на Desmosedici GP22 работает Микеле Пирро.

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Фото: Ducati Corse

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