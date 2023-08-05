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Ducati поставила Бедзекки ультиматум, вынуждая уйти из VR46

На трансферном рынке MotoGP разыгрался скандал с элементами драмы, участниками которого стали несколько ведущих гонщиков чемпионата

Ориоль Пучдемон
Автор:
Марко Бедзекки, VR46 Racing Team

Марко Бедзекки, который дебютировал в премьер-классе год назад, а в нынешнем сезоне одержал дебютную победу в Гран При и побывал в лидерах общего зачета, оказался не в самой простой ситуации из-за стремления марки Ducati усилить свой состав. 

Как стало известно Motorsport.com, компания фактически поставила его менеджеру Франческо Секкьяроли ультиматум – если итальянец рассчитывает в сезоне-2024 выступать на мотоцикле новейшей спецификации, то должен покинуть команду Валентино Росси, с которой связана вся его карьера, и перейти в Pramac.

Формально Бедзекки может остаться в VR46, но тогда у него будет лишь техника годичной давности, как и и на протяжении двух последних чемпионатов. 

Следует признать, что разница между версиями в данном случае не особенно велика, хотя самый свежий мотоцикл дороже на 800 тысяч евро. Кроме того, он является своего рода статусным – в 2024-м новейшая спецификация будет лишь у гонщиков главной команды Франческо Баньяи и Энеа Бастьянини, а также у Хорхе Мартина из Pramac. 

Марко Бедзекки, VR46 Racing Team

Марко Бедзекки, VR46 Racing Team

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati избрала столь необычный шаг, чтобы освободить место в VR46 для Франко Морбиделли – на этой неделе стало известно, что тот не будет продолжать сотрудничество с Yamaha в новом сезоне. 

При этом ради перехода Бедзекки в Ducati даже готовы разорвать отношения с Жоаном Зарко – французский ветеран выступал за Pramac с 2021 года, но теперь его активно сватают в LCR Honda – именно там освободилось место после того, как Алекс Ринс ушел в Yamaha на замену Морбиделли. 

Таким образом, цепочка переходов, включающая четырех гонщиков и четыре команды трех производителей, имеет шансы замкнуться. 

Впрочем, переход Зарко пока не выглядит гарантированным: Honda также следит за прогрессом Икера Лекуоны, который сейчас защищает цвета марки в Супербайке. На британском Гран При в этот уик-энд именно Лекуона подменяет Ринса, который продолжает восстанавливаться после недавнего перелома ноги. 

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