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MotoGP / Галерея

Ducati показала новый мотоцикл для MotoGP. Lenovo повысили до титульного спонсора

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Ducati показала новый мотоцикл для MotoGP. Lenovo повысили до титульного спонсора
Автор:
, Главный редактор

Итальянский коллектив в межсезонье полностью сменил свой состав, сделав выбор в пользу молодых гонщиков

Команда Ducati, выступающая в чемпионате мира по мотогонкам, официально представила публике свой новый мотоцикл Desmosedici и его расцветку для нового сезона.

Главной новостью дня стало превращение компании Lenovo – многолетнего партнера команды – в титульного спонсора. Соответственно, официальное название итальянского коллектива поменялось на Ducati Lenovo Team.

У мотоцикла 2021 года много общего с прошлогодней техникой – в частности, в настоящий момент заморожена конструкция моторов. Тем не менее, в межсезонье команда активно работала над совершенствованием техники. К примеру, в течение года можно будет только один раз обновить конфигурацию обтекателей, а значит – надо особо тщательно подходить к испытаниям новых вариантов, чтобы выбрать из них максимально эффективный.

Ducati Desmosedici GP21

Ducati Desmosedici GP21
1/14

Фотограф: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP21

Ducati Desmosedici GP21
2/14

Фотограф: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP21

Ducati Desmosedici GP21
3/14

Фотограф: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP21

Ducati Desmosedici GP21
4/14

Фотограф: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP21

Ducati Desmosedici GP21
5/14

Фотограф: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP21

Ducati Desmosedici GP21
6/14

Фотограф: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP21

Ducati Desmosedici GP21
7/14

Фотограф: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP21

Ducati Desmosedici GP21
8/14

Фотограф: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP21

Ducati Desmosedici GP21
9/14

Фотограф: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP21

Ducati Desmosedici GP21
10/14

Фотограф: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP21

Ducati Desmosedici GP21
11/14

Фотограф: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP21

Ducati Desmosedici GP21
12/14

Фотограф: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP21

Ducati Desmosedici GP21
13/14

Фотограф: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP21

Ducati Desmosedici GP21
14/14

Фотограф: Ducati Corse

В межсезонье Ducati почти полностью обновила состав как заводской команды, так и коллективов-сателлитов, которые выступают на технике итальянской марки и гонщики которых связаны контрактами непосредственно с производителем.

К примеру, заводскую команду по завершении прошлого сезона итальянский коллектив покинули оба пилота – причем если 30-летний Данило Петруччи продержался в составе в Ducati всего два года, то 34-летний Андреа Довициозо провел там восемь сезонов и трижды становился вице-чемпионом мира.

Состав команды не только обновился, но и омолодился: в следующем году мотоциклами итальянской марки будут управлять 26-летний австралиец Джек Миллер и 24-летний итальянец Франческо Баньяя. Ни один из них еще не выигрывал этапов MotoGP, но техника Ducati им хорошо знакома – ранее оба выступали за команду-сателлита Pramac.

Франческо Баньяя и Джек Миллер

Франческо Баньяя и Джек Миллер
1/18

Фотограф: Ducati Corse

Франческо Баньяя и Джек Миллер

Франческо Баньяя и Джек Миллер
2/18

Фотограф: Ducati Corse

Франческо Баньяя и Джек Миллер

Франческо Баньяя и Джек Миллер
3/18

Фотограф: Ducati Corse

Франческо Баньяя и Джек Миллер

Франческо Баньяя и Джек Миллер
4/18

Фотограф: Ducati Corse

Франческо Баньяя и Джек Миллер

Франческо Баньяя и Джек Миллер
5/18

Фотограф: Ducati Corse

Франческо Баньяя и Джек Миллер

Франческо Баньяя и Джек Миллер
6/18

Фотограф: Ducati Corse

Франческо Баньяя и Джек Миллер

Франческо Баньяя и Джек Миллер
7/18

Фотограф: Ducati Corse

Франческо Баньяя и Джек Миллер

Франческо Баньяя и Джек Миллер
8/18

Фотограф: Ducati Corse

Джек Миллер, Ducati Team

Джек Миллер, Ducati Team
9/18

Фотограф: Ducati Corse

Джек Миллер, Ducati Team

Джек Миллер, Ducati Team
10/18

Фотограф: Ducati Corse

Джек Миллер, Ducati Team

Джек Миллер, Ducati Team
11/18

Фотограф: Ducati Corse

Джек Миллер, Ducati Team

Джек Миллер, Ducati Team
12/18

Фотограф: Ducati Corse

Джек Миллер, Ducati Team

Джек Миллер, Ducati Team
13/18

Фотограф: Ducati Corse

Франческо Баньяя, Ducati Team

Франческо Баньяя, Ducati Team
14/18

Фотограф: Ducati Corse

Франческо Баньяя

Франческо Баньяя
15/18

Фотограф: Ducati Corse

Франческо Баньяя

Франческо Баньяя
16/18

Фотограф: Ducati Corse

Франческо Баньяя

Франческо Баньяя
17/18

Фотограф: Ducati Corse

Франческо Баньяя, Ducati Team

Франческо Баньяя, Ducati Team
18/18

Фотограф: Ducati Corse

В следующем году за Pramac будет выступать Жоан Зарко, который в свои 30 лет будет самым возрастным пилотом Ducati (но не самым опытным: он провел в MotoGP 4 сезона против 6-ти у Миллера). Компанию ему составит Хорхе Мартин – один из трех молодых пилотов (всем им по 23 года), которые в этом году на мотоциклах Ducati дебютируют в чемпионате мира. Все они провели прошлый сезон в чемпионате Moto2. Мартин занял в нем 5-е место – а чемпионом и вице-чемпионом стали Энеа Бастианини и Лука Марини, который следующий сезон проведут в составе команды Avintia.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Джек Миллер , Франческо Баньяя
Команды Ducati Team
Автор Кирилл Качнов

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