Ducati переведет Мартина в заводскую команду на 2024 год, если он возьмет титул
Перед стартом решающей гонки MotoGP итальянский производитель принял решение провести рокировку между Хорхе Мартином и Энеа Бастьянини, если первый станет чемпионом премьер-класса
Разрыв между двумя претендентами на титул перед воскресной гонкой в Валенсии составляет 14 очков. Действующий чемпион Франческо Баньяя лидирует с апрельского этапа в Хересе, однако за звание двукратного чемпиона его ждет серьезная борьба.
Хорхе Мартин стал накануне победителем спринта – и перед решающим стартом получил заряд дополнительной мотивации: в воскресенье утром Ducati окончательно решила, что в случае успеха испанец с нового сезона сменит сателлит Pramac, цвета которого защищает сейчас, на фирменную команду.
Информацию о возможной рокировке Хорхе и Энеа Бастьянини Motorsport.com подтвердили надежные источники.
Контракты обоих составлены так, что позволяют подобную комбинацию: соглашение Мартина с Pramac предусматривает особые условия в случае завоевания титула, а Бастьянини Ducati гарантировала всего один сезон в фирменной команде – после этого он останется в лагере производителя, но может быть переведен в состав одного из сателлитов.
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Франческо Баньяя, Ducati Team, Хорхе Мартин, Pramac Racing
Франческо Баньяе достаточно финишировал в Валенсии на пятом месте, чтобы вне зависимости от остальных результатов гарантировать себе титул. Итальянец начнет гонку со второй позиции, тогда как Мартин будет занимать на решетке шестое место.
Днем ранее аналогичная расстановка не помешала испанцу прорваться в победе в спринте, тогда как Баньяя не без труда финишировал в коротком субботнем заезде пятым.
Итоговое положение в общем зачете MotoGP
Итоговое положение в общем зачете MotoGP Итоговое положение в общем зачете MotoGP
Стартовая решетка Гран При Валенсии MotoGP (обновлено)
Стартовая решетка Гран При Валенсии MotoGP (обновлено) Стартовая решетка Гран При Валенсии MotoGP (обновлено)
Стартовая решетка спринта Гран При Валенсии MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Валенсии MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Валенсии MotoGP
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Катара
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Катара Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Катара
Стартовая решетка Гран При Катара MotoGP
Стартовая решетка Гран При Катара MotoGP Стартовая решетка Гран При Катара MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Катара MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Катара MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Катара MotoGP
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Итоговое положение в общем зачете MotoGP
Итоговое положение в общем зачете MotoGP Итоговое положение в общем зачете MotoGP
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