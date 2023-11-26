Ducati переведет Мартина в заводскую команду на 2024 год, если он возьмет титул

Разрыв между двумя претендентами на титул перед воскресной гонкой в Валенсии составляет 14 очков. Действующий чемпион Франческо Баньяя лидирует с апрельского этапа в Хересе, однако за звание двукратного чемпиона его ждет серьезная борьба.

Хорхе Мартин стал накануне победителем спринта – и перед решающим стартом получил заряд дополнительной мотивации: в воскресенье утром Ducati окончательно решила, что в случае успеха испанец с нового сезона сменит сателлит Pramac, цвета которого защищает сейчас, на фирменную команду.

Информацию о возможной рокировке Хорхе и Энеа Бастьянини Motorsport.com подтвердили надежные источники.

Контракты обоих составлены так, что позволяют подобную комбинацию: соглашение Мартина с Pramac предусматривает особые условия в случае завоевания титула, а Бастьянини Ducati гарантировала всего один сезон в фирменной команде – после этого он останется в лагере производителя, но может быть переведен в состав одного из сателлитов.

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Фото: Gold and Goose / Motorsport Images Франческо Баньяя, Ducati Team, Хорхе Мартин, Pramac Racing

Франческо Баньяе достаточно финишировал в Валенсии на пятом месте, чтобы вне зависимости от остальных результатов гарантировать себе титул. Итальянец начнет гонку со второй позиции, тогда как Мартин будет занимать на решетке шестое место.

Днем ранее аналогичная расстановка не помешала испанцу прорваться в победе в спринте, тогда как Баньяя не без труда финишировал в коротком субботнем заезде пятым.