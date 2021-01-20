Ducati останется в MotoGP до конца 2026 года
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Итальянский бренд пойдет на третье десятилетие в MotoGP
Команда Ducati заключила новый контракт на выступление в чемпионате MotoGP. Сделка рассчитана на пять сезонов с 2022-го по 2026-й годы.
Итальянский бренд не покидает MotoGP с 2003 года. Тогда же команда одержала первую победу, ее на Гран При Каталонии принес Лорис Капиросси. А в 2007 году Ducati выиграла чемпионат MotoGP во всех зачетах: производителей, команд и личном (победил Кейси Стоунер).
На данный момент у Ducati 51 победа и 160 подиумов в MotoGP. В прошлом сезоне марка первенствовала в зачете производителей. Сезон-2021 Ducati проведет с полностью новым составом пилотов: Андреа Довициозо и Данило Петруччи заменили Джек Миллер и Франческо Баньяя.
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Автор
|Льюис Дункан
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Ducati останется в MotoGP до конца 2026 года
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