Ducati определилась со вторым гонщиком на 2023 год

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Новым гонщиком заводской команды Ducati, который заменит Джека Миллера и станет напарником Франческо Баньяя в следующих двух сезонах, станет Энеа Бастьянини. Он перейдет из команды Gresini, за которую в этом сезоне выступает на прошлогоднем байке Ducati.

Не секрет, что в заводской команде выбирали между Бастьянини и гонщиком команды Pramac Ducati Хорхе Мартином. Последний порой был быстрее Биста, но чаще совершал ошибки, получил травму, после которой долго приходил в форму и в итоге одержал в этом сезоне всего одну победу против трех у Бастьянини.

Таким образом, Мартин остается в Pramac, Миллер уступает место Бастьянини и переходит в KTM, а на место самого Энеа в Gresini приходит Алекс Маркес. последний, напомним, в конце этого сезона покидает команду LCR Honda чтобы уступить место Алексу Ринсу.

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