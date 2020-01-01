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Ducati назвала дату презентации нового мотоцикла

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Ducati назвала дату презентации нового мотоцикла
Автор:
, журналист
1 янв. 2020 г., 07:20

Итальянская команда покажет байк GP20 публике больше чем за неделю до начала предсезонных тестов.

Мотоцикл, который пилоты команды Ducati будут пилотировать в гонках чемпионата мира 2020 года, представлят публике 23 января на базе команды в Болонье. Об этом официально объявили представители итальянского коллектива.

Многие обозреватели называют новый байк Ducati «секретным», т.к. команда старается свести к абсолютному минимуму информацию, доступную для общественности. К примеру, на тестах, которые прошли в Валенсии по завершении сезона, механики Ducati больше чем обычно уделяли внимания тому, чтобы у присутствующих на пит-лейне не было возможности сфотографировать отдельные детали мотоциклов с близкого расстояния.

«Для инженеров стала отличной мотивацией необходимость догонять соперников, улучшать показатели техники и пытаться найти для этого инновационные решения, – рассказал по случаю журналистам генеральный директор итальянской марки Клаудио Доменикали. – Выставил ли мы мотоцикл на первую же гонку? Этого я не могу сказать, а то Джиджи Далл'инья [руководитель команды Ducati] меня убьет».

Премьерный показ нового мотоцикла состоится больше чем за неделю до начала предсезонных тестов, первая серия которых пройдет в малайзийском Сепанге со 2 по 4 февраля.

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Автор Карлос Гил Иглесиас

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