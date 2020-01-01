Ducati назвала дату презентации нового мотоцикла

Мотоцикл, который пилоты команды Ducati будут пилотировать в гонках чемпионата мира 2020 года, представлят публике 23 января на базе команды в Болонье. Об этом официально объявили представители итальянского коллектива.

Многие обозреватели называют новый байк Ducati «секретным», т.к. команда старается свести к абсолютному минимуму информацию, доступную для общественности. К примеру, на тестах, которые прошли в Валенсии по завершении сезона, механики Ducati больше чем обычно уделяли внимания тому, чтобы у присутствующих на пит-лейне не было возможности сфотографировать отдельные детали мотоциклов с близкого расстояния.

«Для инженеров стала отличной мотивацией необходимость догонять соперников, улучшать показатели техники и пытаться найти для этого инновационные решения, – рассказал по случаю журналистам генеральный директор итальянской марки Клаудио Доменикали. – Выставил ли мы мотоцикл на первую же гонку? Этого я не могу сказать, а то Джиджи Далл'инья [руководитель команды Ducati] меня убьет».

Премьерный показ нового мотоцикла состоится больше чем за неделю до начала предсезонных тестов, первая серия которых пройдет в малайзийском Сепанге со 2 по 4 февраля.