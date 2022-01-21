Ducati назначила новую дату презентации из-за ковида у Миллера

Гонщик Ducati Джек Миллер еще в декабре прилетел домой в Австралию, чтобы принять участие в чемпионате страны по супербайку. Джек планировал вернуться в Европу к презентации команды, которая должна была состояться 28 января. Однако за неделю до события стало известно, что Миллер заразился коронавирусом – соответственно, планы команды нарушились.

К счастью, в Ducati нашли решение: как и ожидалось, коллектив перенес дату показа нового байка. Презентация состоится 7 февраля, на следующий день после завершения первых предсезонных тестов MotoGP.

Напомним, что Миллер болеет бессимптомно – по словам пилота, он даже может продолжать готовиться к новому сезону чемпионата.