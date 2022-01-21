Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Предыдущая / Из-за ковида у Миллера Ducati может перенести презентацию
MotoGP Новости

Ducati назначила новую дату презентации из-за ковида у Миллера

Автор:
, редактор

Один из пилотов команды Джек Миллер заразился ковидом и застрял в Австралии

Ducati назначила новую дату презентации из-за ковида у Миллера

Гонщик Ducati Джек Миллер еще в декабре прилетел домой в Австралию, чтобы принять участие в чемпионате страны по супербайку. Джек планировал вернуться в Европу к презентации команды, которая должна была состояться 28 января. Однако за неделю до события стало известно, что Миллер заразился коронавирусом – соответственно, планы команды нарушились.

К счастью, в Ducati нашли решение: как и ожидалось, коллектив перенес дату показа нового байка. Презентация состоится 7 февраля, на следующий день после завершения первых предсезонных тестов MotoGP.

 

Напомним, что Миллер болеет бессимптомно – по словам пилота, он даже может продолжать готовиться к новому сезону чемпионата.

Читайте также:
 
Поделились
Комментарии
Из-за ковида у Миллера Ducati может перенести презентацию
Предыдущая новость

Из-за ковида у Миллера Ducati может перенести презентацию
Загрузить комментарии
Больше от
Александра Шубина
Red Bull обкатит свою машину до предсезонных тестов
Формула 1

Red Bull обкатит свою машину до предсезонных тестов

Alpine впервые завела мотор на машине 2022 года
Формула 1

Alpine впервые завела мотор на машине 2022 года

Как улучшить судейство в Ф1? Зак Браун предложил решение
Формула 1

Как улучшить судейство в Ф1? Зак Браун предложил решение

Джек Миллер Больше от
Джек Миллер
Из-за ковида у Миллера Ducati может перенести презентацию
MotoGP

Из-за ковида у Миллера Ducati может перенести презентацию

Миллер не оправдал доверие Ducati
MotoGP

Миллер не оправдал доверие Ducati

«Нормальные судьи уехали». Мир раскритиковал MotoGP за штраф Гран При Америк
MotoGP

«Нормальные судьи уехали». Мир раскритиковал MotoGP за штраф

Ducati Team Больше от
Ducati Team
Баньяя решил использовать в MotoGP секретный прием Росси
MotoGP

Баньяя решил использовать в MotoGP секретный прием Росси

Кто чаще всех падал в MotoGP? Маркес и его команда
MotoGP

Кто чаще всех падал в MotoGP? Маркес и его команда

С 2022 года в MotoGP будет 8 байков Ducati
MotoGP

С 2022 года в MotoGP будет 8 байков Ducati

Самое важное:

Ducati назначила новую дату презентации из-за ковида у Миллера
MotoGP MotoGP

Ducati назначила новую дату презентации из-за ковида у Миллера

Из-за ковида у Миллера Ducati может перенести презентацию
MotoGP MotoGP

Из-за ковида у Миллера Ducati может перенести презентацию

В Остине услышали жалобы гонщиков MotoGP и поменяли асфальт
MotoGP MotoGP

В Остине услышали жалобы гонщиков MotoGP и поменяли асфальт

Новичку MotoGP потребовалась операция после аварии
MotoGP MotoGP

Новичку MotoGP потребовалась операция после аварии

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.