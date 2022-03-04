Ducati: Мы выбрали не старый, а лучший мотор

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Пилоты заводской команды Ducati выехали на тренировку перед Гран При Катара на мотоциклах с обновленными двигателями модели 2021 года. По правилам, теперь до конца сезона они могут использовать только двигатели этой модификации.

При этом Ducati создала совершенно новый мотор 2022 года, который будут использовать гонщики Pramac, а также Лука Марини из команды VR46. Ранее мы писали, что самый результативный гонщик заводской команды Ducati прошлого сезона Франческо Баньяя попросил вернуть мотор 2021 года, пожаловавшись после тестов на то, что новый двигатель слишком агрессивно реагирует на поворот ручки газа.

Увидев комментарии о том, что Баньяя якобы назвал новый мотор плохим, глава команды Ducati Давиде Тардоцци рассердился.

«Баньяя не говорил, что мотор 2022 года плох, – заявил Тардоцци официальному сайту MotoGP. – Я не понимаю, почему все нас только ругают! Пекко не говорил, что мотор 2022 года плох и он хочет двигатель 2021 года. Это чушь собачья. Мы просто предложили ему мотор в другой спецификации.

Это объясняется стилем управления конкретного гонщика. Мы выбрали ту версию мотора, которая лучше подходит стилям Пекко и Джека Миллера. А другие гонщики любят моторы с иным характером, и они довольны версией 2022 года.

Вот Honda в Сепанге испытывала три разных мотора. Чего бы вам не пойти и не спросить, какой двигатель выбрал Марк Маркес?»

Дополнительная информация: Льюис Дункан