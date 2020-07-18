Ducati: Лоренсо предложил нам свои услуги на 2021 год

Вакансия в Ducati остается единственным серьезным вариантом в MotoGP на 2021 год. Коллектив уже давно объявил о начале сотрудничества с Джеком Миллером, но никак не решит, кто станет его напарником.

Переговоры с нынешним лидером Андреа Довициозо внезапно застопорились, что не могло не привести к появлению многочисленных слухов.

В числе прочих в Ducati сватали и Хорхе Лоренсо, который защищал цвета производителя в 2017-18 годах, но затем перешел в Honda, а затем и вовсе объявил о завершении карьеры.

По словам босса Ducati Давиде Тардоцци, решение о втором гонщике будет принято до конца лета, а Лоренсо не только входит в список потенциальных кандидатов, но даже сам выразил интерес к совместным выступлениям.

«Хорхе предложил нам свои услуги, – заявил Тардоцци в эфире BT Sport. – Это стало следствием их очень хороших отношений с Джиджи [Далл'Иньей, спортивным менеджером Ducati]. У того был день рожденья, они разговорились, и видимо после этого Хорхе пришел к такому решению.

Но пока это лишь дружеские разговоры, ничего серьезного. Мы примем решение после августовских гонок».

Еще одним кандидатом в Ducati является Кэл Кратчлоу – после многих лет сотрудничества контракт с британцем решили не продлевать в Honda. Кратчлоу подтвердил Motorsport.com, что начал переговоры с итальянцами, за которых выступал в 2014 году.

«Дверь открыта для всех быстрых гонщиков, включая Кэла – отметил Тардоцци. – Но пока мы не приняли решение. Нам нужно разобраться с каждым кандидатом, мы не спешим, и они тоже. Мы проведем пару гонок и к концу августа определимся, как поступим в 2021 году».

Менеджер Андреа Довициозо тем временем подтвердил, что вице-чемпион мира трех последних лет, по всей видимости, вынужден будет пропустить предстоящий сезон MotoGP, так как им с Ducati не удалось договориться о зарплате.

Следить за гонками всех классов MotoGP в этот уик-энд поклонники мотоспорта могут с помощью прямых трансляций на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».