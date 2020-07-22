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MotoGP / Самое интересное

Другой Педроса. Почему Дани – настоящая легенда MotoGP

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Другой Педроса. Почему Дани – настоящая легенда MotoGP
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22 июл. 2020 г., 10:25

Рассказываем о достижениях Дани Педросы, за которые его причисляют к главным талантам MotoGP последних 20 лет, и которые незаслуженно забываются

Впервые эта статья появилась на Motorsport.com 13 июля 2018 года. Тогда Педроса как раз объявил о завершении карьеры. Сегодня мы публикуем материал повторно. Почему? Ну хотя бы потому, что в Repsol Honda на какое-то время освободилось место травмированного Марка Маркеса. Нет, никаких свидетельств того, что это место могло бы достаться Педросе, не существует. Но болельщики MotoGP всегда могут помечтать

Вместе с завершением сезона 2018 года подошла к концу и карьера Дани Педросы – гонщика Honda, трехкратного чемпиона мира, который провел в Гран При 18 лет. Сегодня Педросу принято ругать – за низкие результаты, за бледные выступления на фоне сверхбыстрого Марка Маркеса, за отсутствие мотивации, лишнюю, как многим кажется, осторожность в гонках и неубедительную борьбу с соперниками.

Да и вообще, о какой борьбе можно говорить, если Педроса занял 11 место в общем зачете-2018. В своем последнем сезоне MotoGP испанец на каждой второй гонке не добирается до финиша, а пятая позиция – максимум, на который он способен в своем прощальном чемпионате.

Но не дайте турнирной таблице ввести себя в заблуждение. Это не тот Педроса, который большую часть своей карьеры был главной испанской звездой мирового мотоспорта, за успехами которого следил король Испании Хуан Карлос и которого включили в Зал славы.

Педроса был непобедим в младших классах MotoGP, а в премьер-классе его имя удивительным образом регулярно оказывалось в списке претендентов на титул. Соперники с завистью называли пилотаж Дани точным, как скальпель в руках хирурга, а честную и чистую борьбу на трассе – его самым ценным качеством.

Педросе приходилось иметь дело с монстрами MotoGP: Валентино Росси, Хорхе Лоренсо, Кейси Стоунером и Марком Маркесом – и когда Дани ловил волну, стать для него угрозой не мог никто.

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При этом вся карьера «маленького самурая» (так Педросу прозвали фанаты в Японии) прошла под знаком травм и неудач – именно они стали его главными соперниками, отбиравшими здоровье, очки и шансы на титул. Педроса падал не часто, но когда делал это, то делал «качественно», с переломами и последствиями в виде пропущенных гонок. Говорят, что если бы не это, то он хотя бы один раз стал чемпионом MotoGP.

И все-таки карьеру он закончит с одним рекордом, который помнят все – он занимает первое место в рейтинге гонщиков по количеству побед в Гран При без титула в премьер-классе.

Мы решили рассказать о достижениях другого Педросы – того самого, которого несмотря на слабые последние годы называют легендой спорта.

Слайдер
Список

Педроса – трехкратный чемпион мира. Он выиграл титул в 125cc, а затем два в 250cc, причем сделал это всего за три года

Педроса – трехкратный чемпион мира. Он выиграл титул в 125cc, а затем два в 250cc, причем сделал это всего за три года
1/13

Фотограф: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH

На счету Педросы 31 победа в старшем классе MotoGP. Это больше, чем у Кевина Шванца, Уэйна Рейни, Кенни Робертса, Уэйна Гарднера или Барри Шина

На счету Педросы 31 победа в старшем классе MotoGP. Это больше, чем у Кевина Шванца, Уэйна Рейни, Кенни Робертса, Уэйна Гарднера или Барри Шина
2/13

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Если не учитывать первый сезон в премьер-классе и провальный сезон 2016 года, то Педроса никогда не заканчивал чемпионат ниже четвертой позиции

Если не учитывать первый сезон в премьер-классе и провальный сезон 2016 года, то Педроса никогда не заканчивал чемпионат ниже четвертой позиции
3/13

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Педросе принадлежит самая длинная серия побед в каждом сезоне. Он выигрывал хотя бы одну гонку, начиная с 2002 года (учитывая классы 125cc и 250сс) – это 16 лет подряд

Педросе принадлежит самая длинная серия побед в каждом сезоне. Он выигрывал хотя бы одну гонку, начиная с 2002 года (учитывая классы 125cc и 250сс) – это 16 лет подряд
4/13

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Педроса 112 раз поднимался на подиум. Чаще это делал только Валентино Росси – 195 раз

Педроса 112 раз поднимался на подиум. Чаще это делал только Валентино Росси – 195 раз
5/13

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

У Педросы третий по продолжительности период между первой и последней победами в MotoGP – 11 лет, 5 месяцев и 29 дней. На втором месте по этому показателю находится Алекс Баррош (обошел Педросу на месяц и несколько дней). Абсолютный рекорд принадлежит Валентино Росси – без малого 17 лет

У Педросы третий по продолжительности период между первой и последней победами в MotoGP – 11 лет, 5 месяцев и 29 дней. На втором месте по этому показателю находится Алекс Баррош (обошел Педросу на месяц и несколько дней). Абсолютный рекорд принадлежит Валентино Росси – без малого 17 лет
6/13

Фотограф: Repsol Media

В девяти сезонах премьер-класса Педроса получал травмы (начиная с незначительных трещин, заканчивая сложными переломами костей). Вопреки этому он регулярно входил в группу лидеров чемпионата

В девяти сезонах премьер-класса Педроса получал травмы (начиная с незначительных трещин, заканчивая сложными переломами костей). Вопреки этому он регулярно входил в группу лидеров чемпионата
7/13

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Свой первый поул в премьер-классе Педроса выиграл в 2006 году. Спустя 11 лет на Гран При Малайзии Дани одержал последнюю на сегодняшний день победу в квалификации MotoGP – 31-у в его карьере. По длительности периода между первым и последним поулами он занимает второе место за всю историю чемпионата (Росси лидирует и здесь)

Свой первый поул в премьер-классе Педроса выиграл в 2006 году. Спустя 11 лет на Гран При Малайзии Дани одержал последнюю на сегодняшний день победу в квалификации MotoGP – 31-у в его карьере. По длительности периода между первым и последним поулами он занимает второе место за всю историю чемпионата (Росси лидирует и здесь)
8/13

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

На счету Педросы 99 стартов с первого ряда. Это четвертый показатель за историю премьер-класса

На счету Педросы 99 стартов с первого ряда. Это четвертый показатель за историю премьер-класса
9/13

Фотограф: Repsol Media

Педроса входит в шестерку лучших «квалифаеров» чемпионата мира – больше поулов только у Кейси Стоунера, Хорхе Лоренсо, Марка Маркеса, Валентино Росси и Мика Дуэна

Педроса входит в шестерку лучших «квалифаеров» чемпионата мира – больше поулов только у Кейси Стоунера, Хорхе Лоренсо, Марка Маркеса, Валентино Росси и Мика Дуэна
10/13

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

За свою карьеру Педроса заработал в премьер-классе 3087 очков. Больше только у Валентино Росси (почти в полтора раза)

За свою карьеру Педроса заработал в премьер-классе 3087 очков. Больше только у Валентино Росси (почти в полтора раза)
11/13

Фотограф: Repsol Media

Педроса стал одним из самых успешных гонщиков MotoGP, несмотря на маленький рост и небольшой вес – и того и другого, теоретически, не хватает, чтобы эффективно работать с тяжелым прототипом старшего класса и резиной (рост Педросы 158 см, вес – до 55 кг)

Педроса стал одним из самых успешных гонщиков MotoGP, несмотря на маленький рост и небольшой вес – и того и другого, теоретически, не хватает, чтобы эффективно работать с тяжелым прототипом старшего класса и резиной (рост Педросы 158 см, вес – до 55 кг)
12/13

Фотограф: Repsol Media

Три раза Педроса становился вице-чемпионом MotoGP, а еще трижды заканчивал сезоны на третьем месте. Без его усилий Honda не выиграла бы семь титулов в зачете производителей, а Repsol Honda – шесть в зачете команд

Три раза Педроса становился вице-чемпионом MotoGP, а еще трижды заканчивал сезоны на третьем месте. Без его усилий Honda не выиграла бы семь титулов в зачете производителей, а Repsol Honda – шесть в зачете команд
13/13

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Дани Педроса В Магазин
Команды Repsol Honda Team
Автор Андрей Сафронов

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