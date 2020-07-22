Другой Педроса. Почему Дани – настоящая легенда MotoGP

Впервые эта статья появилась на Motorsport.com 13 июля 2018 года. Тогда Педроса как раз объявил о завершении карьеры. Сегодня мы публикуем материал повторно. Почему? Ну хотя бы потому, что в Repsol Honda на какое-то время освободилось место травмированного Марка Маркеса. Нет, никаких свидетельств того, что это место могло бы достаться Педросе, не существует. Но болельщики MotoGP всегда могут помечтать

Вместе с завершением сезона 2018 года подошла к концу и карьера Дани Педросы – гонщика Honda, трехкратного чемпиона мира, который провел в Гран При 18 лет. Сегодня Педросу принято ругать – за низкие результаты, за бледные выступления на фоне сверхбыстрого Марка Маркеса, за отсутствие мотивации, лишнюю, как многим кажется, осторожность в гонках и неубедительную борьбу с соперниками.

Да и вообще, о какой борьбе можно говорить, если Педроса занял 11 место в общем зачете-2018. В своем последнем сезоне MotoGP испанец на каждой второй гонке не добирается до финиша, а пятая позиция – максимум, на который он способен в своем прощальном чемпионате.

Но не дайте турнирной таблице ввести себя в заблуждение. Это не тот Педроса, который большую часть своей карьеры был главной испанской звездой мирового мотоспорта, за успехами которого следил король Испании Хуан Карлос и которого включили в Зал славы.

Педроса был непобедим в младших классах MotoGP, а в премьер-классе его имя удивительным образом регулярно оказывалось в списке претендентов на титул. Соперники с завистью называли пилотаж Дани точным, как скальпель в руках хирурга, а честную и чистую борьбу на трассе – его самым ценным качеством.

Педросе приходилось иметь дело с монстрами MotoGP: Валентино Росси, Хорхе Лоренсо, Кейси Стоунером и Марком Маркесом – и когда Дани ловил волну, стать для него угрозой не мог никто.

При этом вся карьера «маленького самурая» (так Педросу прозвали фанаты в Японии) прошла под знаком травм и неудач – именно они стали его главными соперниками, отбиравшими здоровье, очки и шансы на титул. Педроса падал не часто, но когда делал это, то делал «качественно», с переломами и последствиями в виде пропущенных гонок. Говорят, что если бы не это, то он хотя бы один раз стал чемпионом MotoGP.

И все-таки карьеру он закончит с одним рекордом, который помнят все – он занимает первое место в рейтинге гонщиков по количеству побед в Гран При без титула в премьер-классе.

Мы решили рассказать о достижениях другого Педросы – того самого, которого несмотря на слабые последние годы называют легендой спорта.