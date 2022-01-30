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MotoGP Новости

Довициозо: Уйти в конце года? Легко!

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Ветеран MotoGP признал, что не держится за кресло и готов завершить карьеру, если не будет достаточно быстрым

Довициозо: Уйти в конце года? Легко!
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Андреа Довициозо в последний раз стал вице-чемпионом MotoGP в 2019 году, но затем прервал выступления и вернулся в чемпионат в 2021 из-за того, что из-за конфликта с Мавериком Виньялесом Yamaha понадобился гонщик в дочернюю команду SRT Petronas.

В итоге Довициозо еще на год остался с командой, которую переименовали в RNF.

После того, как Валентино Росси завершил карьеру, 36-летний Виньялес оказался самый возрастным гонщиком в MotoGP. И на презентации команды RNF перед новым сезоном он дал явно понять, но не станет держаться за место в чемпионате.

«Прошлый год выдался странным, этот обещает быть не лучше, – заявил Виньялес. – У меня нет долгосрочной программы. Я бы рассказал, если бы такие планы были. Пока я предпочитаю думать о текущем сезоне как о последнем в моей карьере.

Но по правде говоря, нельзя просто так взять и начать выступать лучше или хуже только потому, что ты решил, что это потенциально твой последний сезон. Если ты показываешь результат – значит, у тебя есть гоночное будущее.

Так или иначе, мне сейчас не нужен контракт на 2023 год, так как я не знаю, в какой сам буду форме. Тут все просто: удовольствие от гонок получаешь только когда ты быстрый, а если окажется, что я недостаточно быстр, значит нужно уходить. Вот почему я так расслаблен сейчас».

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