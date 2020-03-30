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MotoGP / Новость

Довициозо удивила преданность Маркеса команде Honda

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Довициозо удивила преданность Маркеса команде Honda
Автор:
, Редактор
30 мар. 2020 г., 15:32

По мнению итальянского гонщика, в нынешней MotoGP шанс на титул есть только у шестерых участников чемпионата

Марк Маркес провел в топ-классе чемпионата мира по мотогонкам семь сезонов, в шести из которых выиграл чемпионский титул. При этом всю карьеру испанец провел в составе Honda. По традиции чемпионата гонщики заключают контракты на два года, но Марк недавно продлил свой контракт с заводской командой японского производителя до конца 2024 года. Это удивило его главного соперника в последние сезоны Андреа Довициозо.

«Для меня это стало сюрпризом, – заявил Довициозо в эфире итальянского телеканала Sky. – Я был уверен, что он поступит иначе. Но никогда не знаешь, что происходит за закрытыми дверьми. Я то думал, он сменит байк. Должно быть, у него были причины оставить все как есть. С таким послужным списком он может выбирать сам».

Довициозо также вспомнил свои выступления в прошлом сезоне, который закончил на втором месте.

«В начале сезона ты всегда стартуешь с мыслями о титуле, иначе нет никакого смысла, – отметил гонщик Ducati. – Но в прошлом году было тяжело. До аварии в Барселоне мы еще верили в возможность борьбы. Но под конец нам просто не хватало скорости.

В целом в нашем чемпионате все возможно. Есть шесть-семь гонщиков, способных выиграть титул. Оба гонщика Yamaha как минимум. Да и в целом, многие способны сражаться за подиум».

Из-за переноса этапов в этом году MotoGP пока провела только одну гонку, и ту виртуальную. Посмотреть ее, а также реальные этапы, когда они возобновятся, вы можете на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Андреа Довициозо В Магазин
Автор Сергей Иванов

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